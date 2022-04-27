مواعيد نزول حافز البحث عن عمل 1443 لشهر مايو طاقات

يعمل البرنامج على تشجيع الشباب ليتمكنوا من الحصول على عمل يناسب قدراتهم عبر التسجيل في المنصات الرسمية حيث تقدم” البوابة الوطنية للعمل طاقات” حافز يقدر 2000 ريال شهرياً ولمدة 12 شهر، وذلك للشباب الجاد الباحث عن فرصة عمل حقيقية ومستدامة، من خلال التدريب والتأهيل للمنافسة بقوة في سوق العمل وتحرص المملكة العربية على محاربة البطالة لذلك تقدم العديد من الحوافز لتشجيع الشباب على الالتحاق بسوق العمل، وتقدم لهم برامج للتدريب والتأهيل حتى يتم تأهيلهم لسوق العمل ويكونوا قادرين على حجز مكان لهم، ويتم التسجيل للحصول على حافز البحث عن عمل إلكترونياً، من خلال الولوج إلى رابط طاقات taqat.sa البوابة الوطنية للعمل والتسجيل فيها.

وقد تم تحديد اليوم الخامس من كل شهر ميلادي كموعد صرف حافز، إلا في حالة كونه يتصادف مع عطلة رسمية أو يكون يوم جمعة، ففي تلك الحالة يتم تقديم الموعد يوم، وقد يتم تأخير موعد الصرف يوم إذا صادف يوم الصرف يوم السبت، ولذلك فإن موعد صرف حافز لشهر مايو 2022 هو يوم الخميس 04\10\1443 الموافق 05\05\2022

عداد نزول حافز لشهر شوال 1443

متبقي على صرف حافز البحث عن عمل لشهر مايو

7 يوم

14 ساعة

45 دقيقة

شروط استحقاق حافز 1443 طاقات taqat.sa