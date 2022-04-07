مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2022 الخليجية والقنوات الناقلة

كثيرة هي الأعمال الفنية الخليجية التى تنطلق في الموسم الرمضاني من كل عام، صاحبة المحتويات المختلفة كالكوميدي والإثارة، والتشويق، والتاريخية، والدراما التي تعرض علينا أبرز القضايا الاجتماعية في الشارع الخليجي, لتجذب عدد كبير من المشاهدين وتكون قادرة على منافسة غيرها من الأعمال الأخري، لذك دائما ما يبحث الناس عن مواعيد عرض هذه المسلسلات والقناة التى تنقلها، وفي هذا المقال سنتعرف على قائمة مسلسلات رضان ومواعيد عرضها والقناة التى تبثها.

قائمة مواعيد عرض المسلسلات رمضان

فور الإعلان عن قائمة المسلسلات الرمضانية يتزايد أعداد الباحثين عبر محركات البحث الإلكترونية عن مواعيد عرضها والقناة الناقلة وترددها، من أجل الاستمتاع بالمشاهدة كافة الحلقات طيلة شهر رمضان المبارك, ومن هذه المسلسلات الأتي.

مسلسل العاصوف 3

الذي يعتبر أحد أهم المسلسلات التي تتنافس بين بعضها في مجال الدراما الخليجية في شهر رمضان الكريم، يعرض في تمام الساعة العاشرة 10 مساءً بتوقيت السعودية والكويت، والساعة التاسعة 9 مساءً بتوقيت مصر عبر قناة mbc1، ومنصة شاهد vip التابعة لمجموعة قنوات mbc.

مسلسل دحباش

وهو من بطولة هيفاء حسين و الفنان جاسم النبهان والفنان محمد جابر والفنان عبد الرحمن العقل ومحمد الصيرفي وماجد مغنى وعدد آخر من الفنانين، ويعرض على شاشة القناة الكويتية وقناة ام بي سي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مسلسل من شارع الهرم

بطولة الفنانة الكبيرة هدى حسين الجديد، والذي يحمل اسم، والذي يعرض يوميا على قناة إم بي سي ون في تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت السعودية، وتكون الإعادة في تمام الساعة 8:15 صباحا.

كيد الحريم

بطولة النجمة المصرية الكبيرة روجينا, ضمن عمل مشترك مصري خليجي والذي يعرض على مجموعة من القنوات الناقلة وهي :

قناة أبو ظبي

وقناة الظفرة

وقناة الشرقية

الذي يعرض أيضا في تمام الساعة 5:20 بتوقيت القاهرة، الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة عبر قناة ابو ظبي، وفي الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المُكرمة.

مسلسل الزقوم في رمضان

عمل إماراتي، بطولة حبيب غلوم، والنجمة سعاد علي، سعد الفرج, قحطان القحطاني، هيفاء حسين، ويعرض على قنام ام بي سي، وقناة أبوظبي الفضائية، وعبر منصة شاهد الإلكترونية في تمام الساعة العاشرة بتوقيت أبو ظبي، والساعة 3:30 مساءً بتوقيت مكة المُكرمة.

مسلسل شباب البومب 10

وهو بطولة جاسم النبهان وعبد الرحمن العقل ومحمد جابر وعبد الإمام عبد الله وهيفاء حسين وعدد آخر من الفنانين،ويعرض عبر مجموعة من القنوات وهي، إم بي سي الأولى Mbc 1 وقناة إم بي سي العراقية Mbc Irak، وتعرض بأوقات كالتالي:

يعرض في تمام الساعة 5:35 بعد آذان المغرب بتوقيت السعودية، وذلك على شاشة القناة الفضائية روتانا خليجية.

يعرض في تمام الساعة 4:30 بتوقيت مصر، الجدير بالذكر أنه يعرض أيضًا على منصة شاهد الإلكترونية قبل العرض على شاشات التلفاز بـ 24 ساعة.

أمينة حاف 2 رمضان 2022

وهو الموسم الثاني من المسلسل الكويتي “أمينة حاف” بطولة النجمة إلهام الفضالة، طيف وغدير السبتي، النجم شهاب جوهر، الفنان فهد باسم، إيمان فيصل، ريم النجم، طلال باسم، الممثل أحمد النجار، رندا حجاج، في الشرقاوي، وجود عبدالعزيز، الذي يعرض عبر قناة mbc السعودية ومنصة شاهد، في تمام الساعة 2:00 ظهراً، ويعاد في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 4:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

سنوات الجريش رمضان 2022

فكرة جديدة مختلفة عن كافة مسلسلات شهر رمضان هذا العام ويعتبره النقاد مسلسل تراثي، ويساهم في تمثيله حياة الفهد، بشار الشطي، حمد العماني، هبة الحسين, حسن البلام، ليلى سليمان، وعبدالله الخضر, علي السبع، ويعرض من خلال مجموعة من القنوات، وهي كالتالي: