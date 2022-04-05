إليكـم مواعيد عرض برنامج رامز جلال الجديد 2022 على قنوات MBC وتوقعات ضيف الحلقة الثانية في رامز موفي ستار

بحث متواصل في الساعات القليلة الماضية عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء الوطن العربي كله حول برنامج رامز جلال 2022 الجديد، وذلك حيث كانت الحلقة الأولى من برنامج رامز جلال “رامز موفي ستار” أمس السبت الأول من شهر رمضان 2022، وحققت الحلقة الأولى ملايين من المشاهدات في مصر والسعودية والوطن العربي كله من الأشخاص الذين يحبون المقالب وخاصة مقالب رامز جلال والتي اشتهرت في السنوات الأخيرة في شهر رمضان الكريم، ونستعرض معكم الآن في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع نجوم مصرية الإخباري كل التفاصيل الخاصة بمواعيد العرض وقنوات الناقلة للبرنامج.

مواعيد عرض برنامج رامز موفي ستار

يرغب الجميع في معرفة مواعيد برنامج رامز موفي ستار 2022 والذي تم عرض الحلقة الأولى منه أمس ويشهد برنامج رامز جلال هذا الموسم مشاركة من النجم العالمي فان دام في المقلب الذي تم تصويره بالكامل في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وكانت ضيفة الحلقة الأولى في البرنامج هي الفنانة المصرية صابرين، ويتم عرض البرنامج بشكل يومي طوال أيام شهر رمضان الكريم 2022 في تمام الساعة 6:20 مساءً بعد أذان المغرب مباشرة بتوقيت مصر على شاشة قناة MBC مصر والإعادة على نفس القناة تكون الساعة 01:00 صباحاً، كما يتم عرض البرنامج على قناة MBC 1 الساعة 08:00 مساءً بتوقيت مصر والإعادة على القناة الساعة 01:30 ظهراً، بينما يكون العرض على قناة MBC العراق الساعة 09:00 صباحاً.

ضيف الحلقة الثانية برنامج رامز موفي ستار

بعد أن تعرفنا على مواعيد عرض مسلسل رامز جلال الجديد 2022 ننشر لكم توقعات ضيف الحلقة الثانية برنامج رامز موفي ستار حيث يرغب الجميع في معرفة من سيكون ضيف الحلقة الجديدة من البرنامج، وأشارت العديد من الأنباء أن الحلقة الثانية من البرنامج ستشهد تواجد الفنانه المصرية “ياسمين صبري”.