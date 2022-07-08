مواعيد صلاة عيد الأضحى 2022 في المدن السعودية

تفصلنا ساعات قليلة على استقبال عيد الأضحى المبارك وذلك يوم الغد السبت 9 يوليو والموافق للعاشر من ذي الحجة 1443 , ويعزم الكثير من المسلمين على التوجه إلى المساجد لأداء صلاة العيد على غرار السنوات الماضية.

موعد صلاة العيد في الرياض

بعد الإعلان عن إمكانية إقامة صلاة العيد لهذه السنة يهتم الكثيرون بمعرفة وقت أداء الصلاة, حيث حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية عن مواعيد صلاة العيد, ففي العاصمة الرياض سيكون موعد الصلاة على الساعة 5:30 صباحا في كل الأماكن المخصصة لذلك.

موعد صلاة العيد في السعودية

أما في باقي المدن السعودية فالتوقيت كالآتي:

مدينة جدّة

06:06 صباحاً

مدينة مكّة المكرّمة

06:04 صباحاً

المدينة المنوّرة

06:05 صباحاً

مدينة الدمّام

05:14 صباحاً

مدينة الطائف

06:02 صباحاً

مدينة بريدة

05:38 صباحاً

مدينة تبوك

06:04 صباحاً

مدينة القطيف

05:14 صباحاً

مدينة خميس مشيط

05:58 صباحاً

مدينة الخُبر

05:19 صباحاً

مدينة حفر الباطن

05:26 صباحاً

مدينة الجبيل

05:19 صباحاً

مدينة الخرج

05:34 صباحاً

مدينة أبها

06:59 صباحاً

مدينة حائل

05:45 صباحاً

مدينة سكاكا

05:46 صباحاً

مدينة عرعر

05:46 صباحاً

مدينة عنيزة

05:44 صباحاً

وعلى المصلين الالتزام بالإرشادات الوقائية عند الذهاب لإقامة الصلاة غدا بمشيئة الله وذلك بجلب سجادة صلاة شخصية ولبس الكمامة واحترام مسافة التباعد بين المصلين والالتزام بوقت الصلاة.

عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.