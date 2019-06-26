مواعيد صرف الرواتب السعودية 1440/1441 شهر شوال

لا أحد يستطيع أن يُنكر أن موعد صرف الرواتب السعودية 2019 هو أمر هام لدى جميع الموظفين في المملكة العربية السعودية، فهناك الكثير منهم يرغب بـ الاستعلام عن مواعيد صرف الرواتب، أو موعد نزول الرواتب 1440 حيث أن قديمًا كان يتم صرف الرواتب بالتزامن مع اليوم الخامس من الأبراج الشمسية، ولكن تشعر الحكومة بالمملكة أن هذا الأمر جيد للمواطنين، وبناءً على ذلك غيرت من سياسة صرف الرواتب وقامت بعمل سياسة جديدة أبدى الكثير من الموظفين بالمملكة إعجابهم بها، حيث أنه أصبح موعد صرف الرواتب للموظفين في السعودية يتم في يوم 27 من كل شهر ميلادي.
موعد صرف الرواتب السعودية 2019
سعت وزارة المالية أن تقوم بطرح نظام جديد يخص الرواتب في المملكة، وبناءً على ذلك اختارت نظام توحيد صرف الرواتب، والذي أكدت أنه سيتم في يوم 27 من كل شهر ميلادي، ومع هذا أيضًا قد تم تفعيل خدمة أخرى وهي خدمة سداد الفواتير مع صرف الرواتب للمواطنين، وهذا كان منذ يناير 2018، ومنذ ذلك الحين وأصبحت هذه هي السياسة العامة للرواتب في المملكة لجميع الموظفين في الدولة.
وهذا الأمر لم يكن من وزارة المالية فقط، بل إن الأمر منذ البداية كان بناءً على أوامر ملكية أطلقها الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، حيث أنه لا يدخر جهدًا في سبيل راحة المواطنين بالمملكة العربية السعودية.
موعد نزول الرواتب 1440/1441
ويتم صرف الرواتب في اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، ولكن إذا كان اليوم السابع والعشرين يوافق يوم الجمعة أو يوم السبت، فإنه يتم استبدال اليوم بيوم الخميس قبل يوم 27 أو يوم الأحد بعد يوم 27 من الشهر الميلادي، وبناءً على ذلك سيكون موعد صرف الرواتب بالتاريخ الهجري والتاريخ الميلادي للعام الحالي كما يلي:
|اليوم
|الرواتب بالهجري
|الرواتب بالميلادي
|الأحد
|21 جمادي الأولى 1440
|27 يناير 2019
|الأربعاء
|22 جمادي الأخرة 1440
|27 فبراير 2019
|الأربعاء
|20 رجب 1440
|27 مارس 2019
|الأحد
|23 شعبان 1440
|28 أبريل 2019
|الاثنين
|22 رمضان 1440
|27 مايو 2019
|الخميس
|24 شوال 1440
|27 يونيو 2019
|الأحد
|25 ذو القعدة 1440
|28 يوليو 2019
|الثلاثاء
|26 ذي الحجة 1440
|27 أغسطس 2019
|الخميس
|27 محرم 1441
|26 سبتمبر 2019
|الأحد
|28 صفر 1441
|27 أكتوبر 2019
|الأربعاء
|30 ربيع الأول 1441
|27 نوفمبر 2019
|الخميس
|29 ربيع الثاني 1441
|26 ديسمبر 2019
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