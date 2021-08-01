مواعيد جامعة أم القرى للمقابلات الشخصية لقبول البكالوريوس وتوضيح آلية عمل البرنامج

تحاول جامعة أم القرى جاهدة تقديم الأفضل دائمًا، وتحاول تحديد مواعيد إجراء تلك المقابلات الشخصية الخاصة بالقبول في برنامج البكالوريوس بالجامعة، ووضحت بمنتهى الدقة آلية عمل هذا البرنامج لجميع الطلاب بالجامعة السعودية العريقة، من أجل ذلك قد تصدرت الجامعة، عمليات البحث بموقع البحث الشهير “جوجل” بداخل المملكة العربية السعودية، من بداية صباح اليوم الأحد، الموافق أول أغسطس 2021م، فقد أعلنت أنها انتهت لديها مرحلة المفاضلة الإلكترونية التي أقيمت بين الطلاب والطالبات المتقدمين لنيل برنامج البكالوريوس.

إعلان مواعيد القبول في جامعة أم القرى وتاريخ إجراء المقابلة الشخصية

هذا وقد قامت الجامعة بمطالبة طلابها وطالباتها لأن يزوروا منصة أو بوابة القبول الموحد بالمملكة؛ من أجل الاستعلام عن ظهور نتائج القبول للطلاب بعد إجراء المقابلة الشخصية التي تم وضعها للتصصات التي تتطلب إجراء مقابلة ليتم القبول بها.

أعلنت الجامعة عن وجود موعدين للمقابلة وهما:

موعد المقابلة الخاص بالطلاب وهو موضح أدناه

وموعد إجراء مقابلة الطالبات وأيضًا موضح أدناه

لذلك قالت عمادة القبول والتسجيل في الجامعة، أن تواريخ عمل المقابلات الشخصية، موضحة كما يلي:

ميعاد إقامة الاختبارات وإجراء المقابلات الشخصية الخاصة بالطالبات

ميعاد الاختبارات والمقابلة الشخصية للطلاب على برنامج البكالوريوس

هذا وقد أعلنت العمادة، عن بداية الدراسة بالجامعة وحضور الطلاب بداخل مؤسسات التعليم سواء العام أو الجامعي وكذلك التدريب التقني بالنسبة إلى العام الدراسي القادم 1443هـ، سيكون وفقًا لبيان صادر من قبل وزارة التعليم السعودية.

مع الإشارة إلى أن الدراسة لطلاب الجامعة بالعام الجامعي القادم 1443هـ سوف تكون بالحضور لكل الصفوف والمراحل التعليمية بالجامعة سواء المقار أو الفروع بالجامعة، وحثت على وجوب مراعاة التقيد بعمل كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية الصادرة من قبل وزارة الصحة السعودية في أثناء تواجد الطلاب في الحرم الجامعي.

رابط جامعة أم القرى للتعرف على كافة تفاصيل التقديم

نوضح لأبنائنا الطلاب والطالبات الرابط الخاص بالجامعة وهو كما يلي:

جامعة ام القرى

بوابة القبول الموحد

نشرنا لكم أيضًا رابط بوابة القبول الموحد، حتى يستطيع الطلاب والطالبات، الاستعلام والتعرف على النتائج فور ظهورها التي تمت حين أقيمت لهم الاختبارات والمقابلات الشخصية الخاصة بالتخصصات التي تتطلب عمل مقابلة شخصية أو عمل اختبار قدرات.