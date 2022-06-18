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“تعليم الرياض” تكشف مواعيد الاختبارات النهائية للفصل الثالث 1443هـ، وتؤكِّد “حضورية لجميع المراحل”

محمد خير الحوراني

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، عن مواعيد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1443هـ. اليوم السبت.

مواعيد الامتحانات النهائية للفصل الثالث 1443

موعد اختبارات الفصل الثالث للعام الدراسي 1443

وأوضحت “تعليم الرياض” في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي المصغَّر “تويتر”، إن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث 1443هـ، تبدأ بالمواد العلمية والشفهية ومواد التقويم الإلكتروني، ضمن اليوم الدراسي، يوم الأحد الموافق 20/11/1443 هـ.

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الاختبارات حضورية لجميع المراحل

أمَّا عن الاختبارات التحريرية فقد بيَّنت الإدارة أنَّها سوف تبدأ يوم الأحد الموافق 27/11/1443 هـ، وحتى يوم الخميس الموافق 1/12/1443 هـ، مؤكدة أن الاختبارات تكون حضورية لجميع المراحل الدراسية.

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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


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