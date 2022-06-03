مواعيد اختبارات الفصل الثالث 2022 وفقًا لوزارة التعليم السعودي

وزارة التعليم حددت المواعيد الخاصة بالاختبارات النهائية للترم الثالث سواء كانت تلك الاختبارات شفهية أو حتى التحريرية النهائية، وتنطبق الاختبارات على جميع المراحل الدراسية بدءً من الابتدائي وحتى الثانوي، ولقد كشفت الوزارة أيضاً عن ميعاد انتهاء العام وابتداء الإجازة النهائية له، وهو الشيء المترقب من الطلاب حتى يحصلوا على قسطاً كافياً من الراحة بعد انتهاء عاماً دراسياً طويلاً، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم مواعيد اختبارات الفصل الثالث.

مواعيد اختبارات الفصل الثالث

بالطبع خلال هذه الفترة يترقب الطلاب إتيان الاختبارات النهائية، فهي من الأشياء الهامة التي تُحدد مصيرهم من هذا العام وانتقالهم لمرحلة جديدة بعدها، ولقد كشفت وزارة التعليم بالفترة الأخيرة عن المواعيد الخاصة بالاختبارات النهائية خلال الترم الثالث، سواء الاختبارات الشفهية أو العملية أو التحريرية، وإليكم مواعيد اختبارات الفصل الثالث وهي كالآتي:

إن الاختبارات العملية والشفهية تكون بدايتها في الأسبوع رقم 11 خلال الترم الثالث.

بالنسبة لاختبارات الفترة الثانية تكون بتاريخ السادس من شهر ذي القعدة خمسه يونيو.

الاختبارات النهائية التحريرية تعقد بتاريخ 20 من شهر ذو القعدة 19 يونيو.

اختبارات الدور الثاني 27 ذو القعدة.

انتهاء جميع الاختبارات 1 ذو الحجة 30 من شهر يونيو.

كم باقي على الاختبارات النهائية

لا يزال هناك وقت أمام الطلاب حتى يستذكرون دروسهم استعدادً للاختبارات النهائية لكي يحصلوا فيها على أعلى الدرجات، فالجلسة الأولى للاختبارات تبدأ مع 20 ذو القعدة 19 يونيو وفقاً للمقرر من وزارة التعليم، وإذا ما تم حساب تلك المدة من وقتنا هذا حتى ميعاد ابتداء الاختبارات سيكون أمامنا حوالي أسبوعين 16 يوم.

جدول الاختبارات النهائية بالترم الثالث

وزارة التعليم دائماً حريصة أن توفر جدول موحد لجميع الاختبارات النهائية التى تخص الطلاب بكافة فئات ومراحل التعليم، وفائدة هذا الجدول تكمن في أنه المنظم لجلسات الاختبارات بالطريقة المنهجية، ولكن حتى وقتنا هذا لم يُعتمد جدول للاختبارات الخاصة بالترم الثالث، حيث أنه هناك وقت لوضع جدول الترم الثالث وعندما يتم اعتماد هذا الجدول تنشره الوزارة بموقعها الرسمي، والمدارس تقوم بتوزيع الجدول على الطلاب ليعرفوا ميعاد الاختبارات الخاصة بهم التي لابد أن يلتزم بها الجميع ويؤدوا الاختبارات في التوقيت المحدد.