مهندس سعودي يصبح مسؤولاً بشركة ألمانية

تتباين أهداف ودوافع الإلهام في حياة المبتكرين والمبدعين، في مختلف بقاع الأرض، باختلاف روافد تشكيلهم، “راكان الشمري” الشاب السعودي التي قامت قريته في شمال المملكة العربية السعودية والتي تدعى “الهبكة” بمنحه نافذة الأمل، ليستنير بها طريقه نحو العالم، والتي اتخذ منها مأوى يقابل بها حلمه الذي سعى لتحقيقه دوماً والذي أصبح الأن مسؤولاً في إحدى الشركات الألمانية في مجال القطارات.

ولقصة الشاب السعودي راكان الشمري خيوط تكشفت وأباح بأسرارها، وكانت رغبته بالطيران حلمه الذي لم يهادن من أجل تحقيقه، ولكنه لم يتحقق وحالت الظروف دون ذلك، في حين جعل الهندسة خياره هو العلمي الثاني، ليبتعث “الشمري” إلى ألمانيا، بصفتها من الدول الصناعية المهمة، ليبدأ مشواره العلمي هناك.

مشوار المهندس السعودي

وبدأ المهندس الشاب السعودي بحكاية قصة مشواره، لافتاً إلى أنه تخصص في مجال الاتصالات ومجال الهندسة الكهربائية، وبعد ذلك قرر إكمال دراسته في مجال الطاقة، فالرغبة والشغف جعلته يعمل في إحدى الشركات الألمانية، أثناء فترة دراسته للماجستير، بالإضافة إلى العمل معيداً لطلاب المرحلة الأولى في مجال الكهرباء

ليصبح الآن مديراً لمشروعات كهرباء القطارات في شركة ريل باور الألمانية، لا ينسَ راكان بأن القرية التي نشأ فيها، كانت صانعة بداياته ونقطة تحوله منذ أن بلغ 12 من عمره، مشيراً إلى فترة حياته في “الهبكة” أثرت على شخصيته وتشكيلها ومنحته الجرأة والشجاعة، حتى استطاع فيما بعد إنجاز 21 مشروعاً.

من قرية “الهبكة” إلى ألمانيا

يقول المهندس الشاب “راكان”، إنه استطاع التوفيق بين حضارتين مختلفتين تماماً ما بين قريته التي عاش بها، وألمانيا التي أصبحت مكان عمله، لا ينسَ أنه كان يعيش في بيوت الشعر متنقلاً في البادية مع والدته متقمصاً شخصية البدوي، حيث كان يشرب مياه الآبار في حياة بدائية تخلو حتى من وجود أدوات ترفيه وكذلك التلفاز، حتى بلغ الـ 12 عشر من عمره، وتعلم في المدرسة القريبة من قرية الهبكة ” فيما شاركت أسرته وأقاربه في دعمه للوصول إلى أعلى المراتب العلمية في مجال الهندسة.

خطط مستقبلية

وختم حديثه برغبته بالعودة إلى المملكة العربية السعودية، وإنشاء معاهد لتعليم الهندسة الكهربائية، فضلاً عن إيجاد معاهد في مجال الهندسة الكهربائية في مختلف المجالات الهندسية، إلى جانب فتح مكتب للاستشارات في مجال الصناعة لنقل الخبرات إلى وطنه.