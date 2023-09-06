نيابة عن ولي العهد..بندر بن سلطان يختتم مهرجان الهجن في نسخته الخامسة

بتكليف من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود, ولي العهد رئيس مجلس الوزراء, يحضر الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز, نائب أمير منطقة مكة المكرمة حفل ختام مهرجان الهجن في نسخته الخامسة, وذلك يوم غد الخميس.

الصورة لسباق الهجن في مهرجان ولي العهد للهجن-المصدر:المصري اليوم

يقام حفل ختام مهرجان ولي العهد للهجن في ميدان الطائف التاريخي, ويتضمن اليوم الختامي للمهرجان أربعة أشواط, يتم سباقها على مسافة 6 كيلو مترات, كما سيتم تكريم الفائزين بجائزة سيف ولي العهد للنقاط, ويبلغ إجمالي قيمة الجوائز 1.750.000 ريال, وتوزع على ثلاثة فائزين, كما ستوزع جوائز بقيمة إجمالية تتجاوز 57 مليون ريال على الفائزين في السباقات المختلفة.

وقد وجه الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل, وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية ورئيس الاتحاد الدولي للهجن, الشكر لولي العهد على رعايته الكريمة للمهرجان, مؤكدا حرصه على دعم القطاع الرياضي واهتمامه بالهجن.

شهد المهرجان مشاركة واسعة من ملاك ومؤسسات الهجن المحلية والعربية الدولية, حيث أقيمت سلسلة من السباقات التمهيدية والسباق النهائي استمر مدة 11 يوما, بما في ذلك سباق الماراثون وسباق الماراثون النسائي الدولي أول مرة.

ماهو مهرجان الهجن

مهرجان الهجن هو حدث سنوي, يعقد للاحتفال بثقافة الهجن وتراث الرياضة في المملكة العربية السعودية, ويعد واحدا من أبرز الأحداث الرياضية والثقافية في المملكة, ويهدف إلى الحفاظ على التراث البدوي وثقافة الهجن.

يستقطب المهرجان المشاركين من داخل المملكة وخارجها, بما في ذلك ملاك الهجن والمربين والمهتمين بالثقافة البدوية والرياضية.

يتضمن المهرجان العديد من الفعاليات والنشاطات المتنوعة, بدءا من سباقات الهجن, ومعارض للهجن, والمعدات الخاصة بها, فضلا عن الفعاليات الثقافية والتراثية مثل المعارض الحرفية والعروض التراثية.