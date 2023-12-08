مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يشهد أكبر تجمع للصقور حول العالم ويدخل موسوعة جينيس

شهدت النسخة الثالثة من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور لهذا العام 2023، حضور أكبر تجمع للصقور والصقارين حول العالم، كما حقق المهرجان الذي ينظمه نادي الصقور السعودي رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، جاء ذلك خلال التغريدة التي نشرها نادي الصقور السعودي، ووكالة الأنباء السعودية واس عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس.

ويهدف مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور إلى توفير منصة للتلاقي والتواصل بين الصقارين من مختلف أنحاء العالم، كما يعتبر المهرجان فرصة للصقارين للتعرف على بعضهم البعض وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الصقارة، كما يُعتبر المهرجان أيضًا مناسبة اجتماعية وثقافية واقتصادية تعكس تراث وثقافة المنطقة وتعزز الحوار والتفاهم العابر للحدود.

ويحظى مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الذي يستمر حتى 14 ديسمبر، بشهرة كبيرة ويجذب الصقارين من جميع أنحاء الخليج والعالم، ويتيح المهرجان للصقارين فرصة لعرض وتسويق منتجات وخدمات متعلقة بالصقارة.

تتضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور مسابقات متنوعة تشمل سباقات الصقور وعروض الأداء ومعارض الصقور، وتُعقد المسابقات وفقًا لفئات مختلفة تشمل أنواع مختلفة من الصقور مثل الشاهين والقرناس والفرخ، ويتم تقييم الصقور وفقًا لعدة معايير مثل السرعة والمهارة والقوة.

يعتبر مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور مناسبة لاستعراض التراث والثقافة العربية والخليجية، ويبرز أهمية الحفاظ على هذا التراث القديم ونقله إلى الأجيال القادمة، كما يساهم المهرجان في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والحياة البرية وضمان استدامتها.

سعيد الودايع | شوط جير بيور قرناس محترفين دوليين من أشد الأشواط وأكثرها منافسة#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للصقور 2023#قرناس pic.twitter.com/5aR1vpcTC5 — نادي الصقور السعودي Saudi Falcons Club (@SaudiFalconClub) December 8, 2023

يعكس مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز السياحة وتنمية القطاع الثقافي والاقتصادي، كما يستقطب المهرجان عددًا كبيرًا من الزوار والمشاركين من مختلف الدول، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتعزيز صورة المملكة على الصعيد الدولي.