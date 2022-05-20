مهرجان الصيف للألعاب من أكبر المهرجانات الترفيهية في موسم جدة 2022

تصدر مهرجان الصيف للألعاب بالمملكة العربية السعودية، محرك بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، فيما ويعد مهرجان الصيف للألعاب من أكبر المهرجانات في موسم جدة 2022، ويضم المهرجان أكثر من 25 ركنا ترفيهيا لجميع أفراد العائلة ويناسب جميع الأعمار، ويقدم أكثر من 40 علامة تجارية عالمية في مجال الألعاب والترفيه، ويقدّم مهرجان الصيف للألعاب بموسم جدة 2022 لمحبي العلوم تجربة تعليمية ترفيهية مميزة في مجال العلوم،فيما ويعد مهرجان الصيف للألعاب، هو الأول من نوعه في السعودية والذي يتيح فرصة تطوير الذات وتَعلُّم فنون التكنولوجيا، البرمجة، الفيزياء والفضاء. بالإضافة إلى اكتشاف علم الإنسان والطبيعة بتجارب تعليمية رائعة، ويشهد المهرجان أيضًا حضور عدد من كبار المؤثرين العرب، مثل: أبو فلة، سعودي ريبورترز، عائلة مشيّع، وعائلة أنس، وسيكون بليبي حاضر أيضًا في المهرجان ليلتقي الأطفال ويأخذ معهم الكثير من الصور التذكيرية.

مواعيد مهرجان الصيف للألعاب في موسم جدة 2022

تم إطلاق مهرجان الصيف للألعاب، في يوم الثلاثاء 17 مايو 2022 الجاري، ويستمر حتى يوم الإثنين 23 مايو 2022، فيما ويبدأ المهرجان يوميا في تمام الساعة 4 م بتوقيت المملكة العربية السعودية إلى الساعة 12 ص.

خطوات حجز تذاكر مهرجان الصيف للألعاب

1- الدخول إلى منصة تكت مكس عبر الإنترنت من هنا.

2- ثم الانتقال إلى الخطوة التالية واختيار الفعاليات.

3- ثم الانتقال إلى الخطوة التالية واختيار فعالية مهرجان الصيف للألعاب وحجز التذكرة وتتراوح سعرها حوالي 50 ريالا.