من هي شهد وجيه منشي؟ ولماذا اختارها وزير الشؤون الإسلامية بدلاً من مديرها

شهد وجيه منشي رئيسة قسم الإعلام والمتحدثة الرسمية لفرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة مكة المكرمة، والتي أصار قرار تعينها اليوم من قبل وزير الشؤون الإسلامية حالة من الجدل بين العديد من السعوديين، سوف نتعرف عليها بشكل أكثر من خلال سيرتها الذاتية والتي كان لها دور كبير في ترشيحها لهذا المنصب من قبل وزير الشؤون الإسلامية.

من هي شهد وجيه منشي

حصلت الشابة السعودية شهد وجيه منسي على شهادة البكالريوس مع مرتبة الشرف في الإعلام من جامعة أم القرى، وكان تخصصها هو العلاقات العامة، وشغلت وظيفتها الأساسية في قسم الإعلام بوزارة الشؤون الإسلامية، قبل أن يقوم اليوم الوزير بتعيينها بدلاً من مديرها إبراهيم الزهراني، والذي كان تخصصه الرسمي المحاسبة.

وجاء قرار تعيينها “الشفهي” في المنصب الجديد على سبيل التكليف، أي أن قرار تعيينها الرسمي لم يصدر بعد، واتخذ وزير الشؤون الإسلامية السعودي قراره بعد أن عرضت عليه منشي بنفسها أثناء زيارته لفرع الوزارة الجديد في مكة، وضعها الوظيفي.

ونقلت صحيفة “سبق” السعودية معلومات عن مدى تعاونها مع الصحفيين والإعلاميين في كل ما يخص وزارة الشؤون الإسلامية.

حالة من الجدل ووسم #وزير_الشؤون_الإسلامية يحظى بآلاف التدوينات

يذكر أن قرار تعيين شهد في منصبها الجديد، شهد حالة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، كما شهد وسم #وزير_الشؤون_الإسلامية تفاعلاً كبيرا بين مؤيد للقرار على اعتبار انه انصف الشابة المتفوقة والمتخصصة في مجالها، ومعارض لإبعاد المدير عن منصبه لكونه غير متخصص بالرغم من عدم تقييمه في عمله في هذه الإدارة.

جدير بالذكر أن المرآة السعودية قد حظيت خلال السنوات القليلة الأخيرة على دعم حكومي كبير لتمكينهن في سوق العمل، وتقلدهن العديد من المناصب الهامة.