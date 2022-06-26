من هو عبد الرحمن الكلثمي وما سبب وفاته تعرف على التفاصيل

أعلنت المملكة العربية السُّعُودية وفاة عبد الرحمن الكلثمي، حيث تصدر وسم مواقع التواصل الاجتماعي في الساعة الأخيرة، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتتابعت تساؤلات المتابعين عن شخصية عبد الرحمن الكلثمي، وسبب وفاته مقارنة بالكم الكبير من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السُّعُودية الآن، وفي هذا المقال سوف نتعرف على من هو عبد الرحمن الكلثمي، وسبب وفاته في المملكة العربية السُّعُودية.

عبد الرحمن الكلثمي

هو من مواليد المملكة العربية السُّعُودية، و يعتبر من أحد الشبان الذي يهتم بتقديم أفضل الأغاني الشعبية التي تختص بالتراث الشعبي السعودي, وهو رئيس فرقة المناص الشعبية، كونه من محبين التراث الشعبي.

وفاة عبد الرحمن الكلثمي

توفي عبد الرحمن الكلثمي في الـ26 من يونيو من عام 2022 ميلادي، وتم مداولة خبر وفاة الفنان والمغني الشعبي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وحتي هذه اللحظة لا يوجد سبب معلن رسمياً عن وفاة عبد الرحمن، ويعتقد بعض المغردين أنه تعرض إلى حادث سير، والبعض الأخر تداول أنه تعرض إلى صدمة كبيرة إلا أن هذا الخبر لا صحة له لأن الفنان الشعبي يعيش بصحة جيدة، و سط عائلته و محبينه.

#عبدالرحمن_الكلثمي_في_ذمه_الله#وصيتك_قبل_الموت

انتقل الى رحمة الله والدي 💔اللهم ارحمه وعافه واعف عنه

وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس . pic.twitter.com/Llohwu6kPW — ✿🇸🇦ساره (@eroll__1) June 26, 2022

سناب عبد الرحمن الكلثمي

يمتلك المتوفي عبد الرحمن كلثمي عدد كبير من الحسابات الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي سناب شات، حيث يقوم بنشر الأغاني الشعبية التي يقوم بتقديمها، إضافة إلى نشر حفلاته التي يقوم بالمشاركة فيها، كونه رئيس فرقة النماص الشعبية للتنسيق والاعلانات والمهرجانات والاحتفالات والمناسبات.