من هو عبدالله الشهري الذي فجر نفسه اليوم؟ ومكافآت مالية هائلة للمساعدة في القبض على رفاقه الثمانية

بعد البيان الذي الصادر من رئاسة أمن الدولة السعودية اليوم، بخصوص تفجير مطلوب أمني منذ 7 سنوات يدعى عبد الله بن زايد البكري الشهري، لنفسه باستخدام حزام ناسف بحي السامر بمحافظة جدة، يتساءل الملايين من هو عبد الله الشهري، وما هي الجرائم التي أصبح بناء عليها مطلوباً أمنياً، وسنحاول في السطور التالية أن نستعرض تفاصيل الخلية الإرهابية التي تضم 9 عناصر كان من ضمنها عبدالله الشهري، والجرائم المنسوبة لهم.

عبدالله بن زايد البكري الشهري الهارب منذ سبعة أعوام

ولد عبد الله الشهري عام 1989، أي أنه يبلغ 33 عام، وتم اتهامه هو ثمانية آخرين بالمشاركة في التخطيط والتنفيذ للعملية الانتحارية التي وقعت عام 2016، واستهدفت مسجد لقوات الطوارئ السعودية بمنطقة عسير، وراح ضحيتها أحد عشر رجل من رجال الأمن، وأربعة من العاملين المقيمين من دولة بنجلاديش، بالإضافة إلى إصابة 33 شخصاً كانوا متواجدين بموقع التفجير.

التحقيقات التي أجرتها الجهات الأمنية السعودية، أثبتت إدانة تسعة عناصر في أعمال التخطيط والتنفيذ، ومنذ ذلك التاريخ وهذه العناصر التسعة مُختفية تماماً، إلا أن قوات الأمن استطاعت أن ترصد عبدالله الشهري يوم الأربعاء الماضي بمحافظة جدة، وأثناء تنفيذ أعمال القبض عليه، فجر نفسه باستخدام جزام ناسف، تسبب في مصرعه على الفور وإصابة أربعة أفراد، ثلاثة من رجال الأمن ومقيم باكستاني.

أسماء باقي المطلوبين

ونشرت وزارة الداخلية السعودية أسماء وصور المطلوبين الباقيين، وحذرت من التعامل معهم أو تقديم أي خدمات لهم، وأن من يفعل ذلك سوف يكون عرضه للمحاسبة والمسائلة القانونية، ودعت في الوقت نفسه كل من تتوافر لديه أي معلومات تساعد في القبض عليهم بالإبلاغ على رقم (990) أو التوجه لأي جهة أمنية لإعلامها بكافة المعلومات المتاحة، وأكدت على أنه وفقاً للأمر السامي رقم 8 / 46142، سيتم منح مكافآت مالية مقدارها مليون ريال لمن يدلي على معلومات تساعد في القبض على أحد هؤلاء المطلوبين.

أما في حالة المساعدة في القبض على أكثر من عنصر، فالمكافأة ستزيد وتصل إلى 5 مليون ريال، وفي حالة المساعدة في احباط أي عملية إرهابية سوف تصل المكافأة إلى 7 مليون ريال، وفيما يلي عرض لأسماء المطلوبين التسعة