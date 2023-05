من هو المصور هاني الزهراني الذي توفي اليوم؟ وسبب وفاته!

سادت حالة من الحزن، في الشارع السعودي، بعد إعلان نبأ وفاة المصور الشاب هاني الزهراني، الذي رحل عن عالمنا يوم أمس “الخميس”.

وتصدر “وسم-هاشتاج”، يحمل أسم الفقيد هاني الزهراني الموضوعات الرائجة في السعودية، وسط دعوات المئات له بالرحمة والمغفرة.

ذكرت صحيفة “المرصد” المحلية، أن سبب وفاة هاني الزهراني إثر سقوطه من مرتفعات جبال السودة في “أبها”، ونزل الخبر كالصاعقة في قلوب محبيه، الذين ألمهم جداً فراقه.

ووفق ذات الصحيفة، أوضحت أن الزهراني كان في مهمة جديدة كعادته دائماً في تسليط الضوء حول معالم الجمال الطبيعية في المملكة، ولكنه كان لا يعلم بأنه يومه الأخير.

– هاني بن عبدالله الزهراني، مصور مغامرات وصانع أفلام ومنشئ محتوى مرئي.

– وُلد ونشأ في قرية “النصباء” التابعة لمنطقة الباحية/المملكة العربية السعودية.

– كان يعمل كمصور لصالح عديد الجهات الشهيرة، بما في ذلك نادي “الاتحاد” السعودي.

– شغل منصب مدير قسم التصوير بجريدة “مكة” الإلكترونية.

– يتميز عن غيره بأسلوبه ودقة صوره وجودتها المتناهية. اشتهر بفضل مغامراته ورحلاته في شتى محافظات المملكة. ويتم استخدام صوره في كبرى الصحف والمجلات العربية والعالمية.

– أطلق حسابه الرسمي عبر تويتر في نوفمبر/2018، ويُتابعه قرابة الـ4 آلاف شخصاً.

– صاحب منصة خاصة باسمه “hanialzahrani.net” على الأنترنت.

آخر تدوينه شاركها مع متابعيه عبر “تويتر” في الخامس والعشرين من (أبريل) الماضي، وحرص على أن ينشر صوراً من تواجده في الجزء الجنوبي من السعودية.

"المندق" بمنطقة الباحة

جنوب غرب السعودية تعتبر كنز طبيعي وتتميز بغابات العرعر والزيتون.

Al-Mandaq in Al-Baha, Southwestern Saudi Arabia, is a natural treasure and is characterized by juniper and olive forests#WelcomeToArabia @VisitSaudiAR pic.twitter.com/Z0IvCcUQlJ

— Hani Alzahrani | هاني الزهراني (@_hanialzahrani) September 30, 2019