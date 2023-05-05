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من هو المصور هاني الزهراني الذي توفي اليوم؟ وسبب وفاته!

عبد الله محمد

سادت حالة من الحزن، في الشارع السعودي، بعد إعلان نبأ وفاة المصور الشاب هاني الزهراني، الذي رحل عن عالمنا يوم أمس “الخميس”.

من هو المصور هاني الزهراني الذي توفي اليوم؟ وسبب وفاته!

وتصدر “وسم-هاشتاج”، يحمل أسم الفقيد هاني الزهراني الموضوعات الرائجة في السعودية، وسط دعوات المئات له بالرحمة والمغفرة.

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وفاة المصور السعودي “هاني الزهراني ” بعد سقوطه من مرتفعات جبال السودة في منطقة عسير

سبب وفاة هاني الزهراني

ذكرت صحيفة “المرصد” المحلية، أن سبب وفاة هاني الزهراني إثر سقوطه من مرتفعات جبال السودة في “أبها”، ونزل الخبر كالصاعقة في قلوب محبيه، الذين ألمهم جداً فراقه.

ووفق ذات الصحيفة، أوضحت أن الزهراني كان في مهمة جديدة كعادته دائماً في تسليط الضوء حول معالم الجمال الطبيعية في المملكة، ولكنه كان لا يعلم بأنه يومه الأخير.

من هو المصور هاني الزهراني الذي توفي اليوم؟ وسبب وفاته! 1 5/5/2023 - 5:26 م

من هو المصور هاني الزهراني

– هاني بن عبدالله الزهراني، مصور مغامرات وصانع أفلام ومنشئ محتوى مرئي.

– وُلد ونشأ في قرية “النصباء” التابعة لمنطقة الباحية/المملكة العربية السعودية.

– كان يعمل كمصور لصالح عديد الجهات الشهيرة، بما في ذلك نادي “الاتحاد” السعودي.

– شغل منصب مدير قسم التصوير بجريدة “مكة” الإلكترونية.

– يتميز عن غيره بأسلوبه ودقة صوره وجودتها المتناهية. اشتهر بفضل مغامراته ورحلاته في شتى محافظات المملكة. ويتم استخدام صوره في كبرى الصحف والمجلات العربية والعالمية.

– أطلق حسابه الرسمي عبر تويتر في نوفمبر/2018، ويُتابعه قرابة الـ4 آلاف شخصاً.

– صاحب منصة خاصة باسمه “hanialzahrani.net” على الأنترنت.

آخر تدوينه شاركها مع متابعيه عبر “تويتر” في الخامس والعشرين من (أبريل) الماضي، وحرص على أن ينشر صوراً من تواجده في الجزء الجنوبي من السعودية.

وتقدمت جهة “ثقافة وفنون الباحة” عبر حسابها الشخصي بمنصة “تويتر” تنعي الفقيد قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون تتقدم ثقافة وفنون الباحة بأحر التعازي والمواساة والدعاء في وفاة عضو لجنة التصوير الضوئي ولجنة المعرض السعودي الأمريكي ولجنة عدسة الباحة المصور: هاني الزهراني يرحمه الله”.

واختتمت: “سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته”.

وقالت مغردة: “إنّ العين لتدمع .. و إن القلب ليحزن .. وإنّا على فراقك لمحزونون .. لله ما أخذ وله ما أعطي وكل شئ عنده بمقدار ولا نقول إلا ما يرضى الله ( إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ) ادعوا للمصور السعودي هاني الزهراني توفي خلال مهمة تصوير في جبال #السودة بـ أبها”.

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عبد الله محمد

يهتم بمتابعة المواضيع الرائجة سواء على منصات التواصل أو بخلاف ذلك، معد تقارير لدى "نجوم مصرية"، يعمل في المجال الإخباري منذ 2015 - متخصص (SEO).

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