من هو الإعلامي السعودي ناصر السكران الذي توفي اليوم؟

توفي الإعلامي السعودي المعروف “ناصر السكران”، اليوم (السبت)، وكان الراحل من الشخصيات الإعلامية صاحبة الشأن، خاصةً في الساحة الأدبية والثقافية.

وأعلن عن وفاة ناصر السكران بعد ساعات من فقدان الساحة الإعلامية السعودية، الإعلامي الشهير “عبيد العتيبي” الذي ألم خبر وفاته عدد كبير جداً من الأشخاص.

المرض يهزم ناصر السكران.. ومحمد السكران ينعيه

غيب الموت، الإعلامي ناصر السكران، بعد صراع مع المرض، وفق ما ذكرته صحيفة “المرصد” المحلية.

ووفق ذات الصحيفة، من المقرر أن تُقام صلاة الجنازة يوم “الأحد” الموافق 7 (مايو) 2023، بجامع الراجحي عقب صلاة العصر، والدفن في مقبرة النسيم، والعزاء في حي “إشبيليا/الرياض”.

من جهته، نعى الشاعر الشاب محمد السكران، الأديب والإعلامي الكبير ناصر السكران -رحمه الله-، واصفاً إياه بـ”المعلم”، وكتب يقول: “انتقل إلى رحمة الله العم الإعلامي ناصر بن حمد السكران ، إلى جنان الخلد أيها المعلم النبيل، رحمك الله يابو حمد”.

انتقل الى رحمة الله العم الاعلامي ناصر بن حمد السكران ، إلى جنان الخلد أيها المعلم النبيل.. رحمك الله يابو حمد 💔🙏 pic.twitter.com/1zgRZURF7K — محمد السكران (@M_saakran) May 6, 2023

وعلق عبدالله السكران، عبر حسابه الشخصي في تويتر يقول: “انتقل إلى رحمة الله العم والإعلامي ناصر بن حمد السكران”.

وأكمل: “والذي عمل في وزارة الإعلام سنوات طويله، وكان مقدم برنامج ديوانية الشعراء في التلفزيون السعودي، الله يرحمك يابو حمد”.

انتقل الى رحمة الله العم والاعلامي ناصر بن حمد السكران .والذي عمل في وزارة الاعلام سنوات طويله .وكان مقدم برنامج ديوانية الشعراء في التلفزيون السعودي .

الله يرحمك يابوحمد pic.twitter.com/72ExenMkDw — عبدالله السكران (@altmimi888) May 6, 2023

ونعاه الإعلامي “راشد القناص” بقوله: “أتقدم بأحر التعازي والمواساة في وفاة الشاعر الأديب والإعلامي ناصر السكران، مقدم برامج الشعر في الإذاعة والتلفزيون السعودي سابقا ونسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهمنا الصبر والسلوان والعزاء موصولا لكافة أسرته ومحبيه ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

اتقدم باحر التعازي والمواساة في وفاة الشاعر الاديب والاعلامي #ناصر_السكران مقدم برامج الشعر في الاذاعة والتلفزيون السعودي سابقا ونسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته،ويلهمنا الصبر والسلوان والعزاء موصولا لكافة اسرته ومحبيه ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم pic.twitter.com/XVM8mBQFzH — راشد القناص (@Rashed_algannas) May 6, 2023

من هو الإعلامي ناصر السكران

– بدأ مسيرته من خلال “الإذاعة”، وبرز أسمه في التلفزيون.

– اشتهر بفضل لقاءاته مع كبار الأدباء والشعراء في السعودية.

– حاور عدد كبير من كُتاب القصة والرواية والشعر في المملكة، وقدم أسماء ووجوه شبابية إلى الساحة، وكان حريص على تسليط الضوء على الجانب الثقافي.

– قضى أكثر من 25 عاماً في خدمة الثقافة والأدب.

– ولعل من أشهر برامجه “الأدب الشعبي”، وكان يُذاع عبر إذاعة “الرياض”، إضافة إلى القناة السعودية الأولى.

– لقب بـ”أبو حمد”، فكان أديباً وإنساناً قبل كل شيء.

– توفي مساء السبت 6 (مايو) 2023، بعد معاناة مع المرض.