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من مناسك الحج.. النجم الفرنسي “كانتي” يحمل عكازي الجزائري” إسماعيل بن ناصر” الجالس على كرسي متحرك

أحمد أبو الدهب

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر من خلاله اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر وهو يؤدي مناسك الحج، مع اللاعب الدولي الفرنسي ولاعب نادي الاتحاد السعودي “نغولو كانتي”.

- صورة 2 - من مناسك الحج.. النجم الفرنسي "كانتي" يحمل عكازي الجزائري" إسماعيل بن ناصر" الجالس على كرسي متحرك

وفي المقطع المصور الذي تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ظهر اللاعب الجزائري “بن ناصر” بالمشاعر المقدسة، وهو برفقة اللاعب الدولي الفرنسي نغولو كانتي، وقد ظهر النجم الفرنسي “كانتي” وهو يحمل عكازي “بن ناصر” الذي كان يجلس فوق كرسي متحرك، حيث إن اللاعب الجزائري لاعب خط الوسط للمنتخب الوطني الجزائري ونادي ميلان الإيطالي يعاني من إصابة على مستوى الركبة.

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- صورة 1 - من مناسك الحج.. النجم الفرنسي "كانتي" يحمل عكازي الجزائري" إسماعيل بن ناصر" الجالس على كرسي متحرك

ومن ناحية أخرى فقد أجرى اللاعب “بن ناصر” في الخامس عشر من شهر مايو الماضي عملية جراحية ناجحة، وقد أفادت التقارير أنه لن يعود إلى المنافسات الرسمية حتى نهاية العام الحالي.

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أحمد أبو الدهب

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