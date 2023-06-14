تخريج 20 شركة ناشئة ضمن “مُسرّعة مسك” من الدفعة الرابعة

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان عن تخريج20 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا ومنصة ابتكار عالمية من الفوج الرابع لبرنامج مسرع “Plug and Play”، تهدف هذه المؤسسة إلى تمكين الشركات الناشئة في المملكة بالتعاون مع “مسك”، وتم تخريج الدفعة الرابعة من المسرعة خلال فعالية تقديم المشاريع المؤهلة للمرحلة النهائية من البرنامج، والتي أُقيمت في “مجمع محمد بن العقيق” غير الربحي، في حي الإخاء بمدينة الرياض.

ما هي مُسرّعة مسك ؟

تعد “مسرعة مسك” واحدة من أهم مسرعات الأعمال في المنطقة منذ إطلاق البرنامج في عام 2019، حيث يمكن البرنامج أن يقوم بعملية دعم أكثر من 130 شركة ناشئة في مرحلتها الأولية، وقد أدى ذلك بدوره إلى خلق أكثر من2330 فرصة عمل، بقيمة سوقية إجمالية تجاوزت 1.2 مليار ريال سعودي حتى الآن، وهذا يعني أن خلق تأثير اقتصادي سيكون من خلال إنشاء 10,000 فرصة عمل وزيادة القيمة الإجمالية للشركات الناشئة إلى 6 مليارات ريال سعودي بحلول عام 2030 من خلال دعم وتعزيز مكانة رواد الأعمال والشركات المشاركة في برنامج مسك الريادة من مؤسسة مسك.

الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان :

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مسك، الدكتور بدر البدر، إن “مسك” يتميز بنظام حياة يقوم على رؤية المؤسس، مشيرًا إلى أنه يسعى لفتح آفاق واسعة ومتنوعة للشباب وأصحاب الشركات الناشئة، لكي يستثمر قدراتهم الخفية ويطور مهاراتهم المهنية والشخصية لتأهيلهم لقيادة مستقبل المملكة، وذكر “البدر” أن شركة مسك تستخدم جميع إمكانياتها لدعم الشباب وخلق فرص لهم لتمكينهم وإشراكهم في مواجهة تحديات المستقبل من خلال مسارات وشركاء وبرامج ومبادرات مبتكرة، تجعل شبابنا قادة ملهمين يجدون أفضل الحلول للتحديات الحالية والمستقبلية، وأكد أن التعاون مع “مسك” يعد دعمًا ضروريًا لتطوير البيئة الريادية في المملكة العربية السعودية.