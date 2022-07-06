منى ومزدلفة جاهزان لضيوف الرحمن والصحة تخصص 937 للشكاوى

نشرت قناة «الإخبارية»، مقطع فيديو ظهر فيه الجاهزية الكاملة وأهبة الاستعداد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام من كافة الجوانب، ومن جانبها أتمت الجهات الأمنية عملية تطويق المشاعر المقدسة بنقاط فرز لتأمين عملية دخول الحجاج، وتمركزت قوات الأمن المكلفة في أماكنها لتحقيق الأمن والسلامة لضيوف بيت الله الحرام، وكل ذلك يأتي ضمن منظومة أمنية دقيقة ومخطط لها مسبقا، وذلك لضمان أعلى درجة من التأمين وفقا لقناة العربية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة قوات الحرس الوطني المقدم محمد العمري: ”إننا على تنسيق كامل مع الدفاع المدني بشأن خطط الطوارئ، وأن التنسيق يشمل الحوادث العرضية والصناعية بجميع الطواقم والاستعداد لمساندة جميع القوات”.

خيام مشعر منى جاهزة لاستقبال ضيوف بيت الله

وعلى صعيد مشعر منى اكتملت التجهيزات للخيام، والتي تم إعدادها لاستقبال ضيوف الرحمن، والتي تم تصميمها وفقا لأعلى معايير الأمن والسلامة.

ووفقاً لقناة العربية، فإن الخيام المعدة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام تم تصنيعها من مواد مقاومة لدرجات الحرارة العالية، بالإضافة إلى أن بها أنظمة تبريد حديثة ومتطورة.

وأعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية تجهيز 26 مركزاً في مشعر منى لخدمة الحجاج، وتلبية ما يحتاجون إليه من أدوية وإغاثات لكبار السن، و1050 موظفا وموظفة ما بين كوادر فنية وطبية وإدارية، بالإضافة إلى 16 مركزا للطوارئ بجسر الجمرات.

وخصصت وزارة الصحة رقما للاتصال من أجل الاستفسارات بلغات متعددة، وذلك لتقديم البلاغات، والبحث عن المنومين والمفقودين، وتقديم الاستشارات الطبية، وذلك بخمس لغات مختلفة، وهذا الرقم هو 937.

ضيوف الرحمن

مركز اتصال 937 يستقبل استفساراتكم بلغات متعددة وعلى مدار الساعة.#الصحة_937 pic.twitter.com/iBt6rqFX5R — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) July 4, 2022

جديد بالذكر أن الجهات الأمنية المكلفة بالحج تعمل على مدار الساعة بتنسيق متكامل لضمان التناغم بين الجهود المبذولة لضمان أمن وسلامة الحجيج وفقا للعربية.