منع تهريب 120 كيلو جرام من القات المخدر بجازان
تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان من منع تهريب 120 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتناشد الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.