منع إقامة الاحتفالات لجمع الأموال بتوجيهات نائب أمير مكة

وجه نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز توجيهات بعدم إقامة حفلات أو جمع مبالغ مالية من المواطنين خلال زيارته المرتقبة لمحافظات المنطقة.

منع إقامة الاحتفالات لجمع الأموال

منع إقامة الاحتفالات لجمع الأموال

جاءت توجيهات من الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير مكة في برقية قد وجهها لمحافظي المنطقة حيث أكد فيها على ضرورة عدم إقامة أي مظاهر احتفالية أو تنظيم فعاليات تستلزم جمع مبالغ مالية، وكذلك تجنب وضع لوحات ترحيبية أو صور على الطرقات ومداخل المحافظات.

كذلك فإن هذه التوجيهات تأتي في إطار الحرص على تنظيم الفعاليات والزيارات الرسمية بشكل محترم وبما يتناسب مع القيم والأخلاق الاجتماعية، كما شدد سموه على أهمية عدم نشر إعلانات ترحيبية بزيارته في وسائل الإعلام المختلفة؛ وذلك بهدف الحفاظ على هدوء الأجواء وتجنب إحداث أي تشويش في الحياة اليومية للمواطنين.