“منظم المياه” غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال لمخالفة التوصيل بشبكة المياه أو الصرف

أصدرت لجنة النظر والفصل بشأن مخالفات أحكام نظام المياه المتعلقة باختصاصات منظم المياه بعض من القرارات حيال المخالفات التي تم ضبطها بالفعل ورفعها إلى اللجنة من قبل جهات الضبط المعنية، إليكم التفاصيل في فقرات هذا المقال وما هي الغرامات المالية المقررة.

غرامات مالية في مخالفات نظام منظم المياه

شملت كل تلك القرارات التي أصدرتها لجنة النظر والفصل مخالفة حكم الفقرة رقم (14) من المادة (السابعة والستين) من نظام منظم المياه وذلك بشأن “التوصيل بشبكة المياه والصرف الصحي بطريقة غير نظامية” داخل المملكة العربية السعودية، حيث يتم توقيع الغرامات والعقوبات المالية على كل من يثبت مخالفتهم لأحكام هذا النظام تصل إلى 100 ألف ريال سعودي عن كل مخالفة تحدث.

هدف منظم المياه في المملكة العربية السعودية

يهدف هذا النظام على العمل على توفير إمدادات المياه بشكل آمن وصحيح ونظيف وموثوق به، على أن يكون أيضاً بجودة عالية، كما يقدم أسعار تنافسية معقولة للمستهلكين، تحقق العدالة، وذلك لحصول كل شخص على المياه لتلبية حاجاته، إلى جانب حماية حقوق المستهلكين ومقدمي الخدمة والمصلحة العامة.

كما يهدف هذا النظام إلى تحقيق العدالة بين المستفيدين وأيضا مزودي الخدمة من خلال دراسة الشكاوى المتعلقة بالمياه ومراجعتها وللبت فيها حسب نظام المياه.

كما يقوم بتعزيز الاستثمار في قطاع المياه والمنافسة وذلك بهدف ضمان تحقيق أعلى معايير الجودة في قطاع خدمات المياه في المملكة العربية السعودية.

الفئات المستفيدة من هذا النظام

هناك بعض من الفئات التي يمكنها الاستفادة من هذا النظام للمياه وهم كالتالي:

القطاع السكني

المستفيدين سواء المواطنون أو المقيمين.

المسؤولون عن مسكن ملك أو إيجار.

القطاع التجاري