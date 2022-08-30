منصة مدرستي، ما هي خدماتها ومميزاتها؟

منصة مدرستي السعودية هي منصة للتعلم الإلكتروني عن بعد، والذي كانت قد أطلقتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية؛ من أجل التصدي للأزمة التي حدثت في التعليم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، و تقدم هذه المنصة الكثير من الخدمات التعليمية الإلكترونية للطلاب في كافة المراحل التعليمية.

خدمات المنصة

تحرص منصة مدرستي على التهيئة الذهنية والنفسية للدراسة و لعام دراسي جديد، فقد تم تصميم هذه المنصة بالطريقة التي تحاكي فيها الواقع بشكل كبير، بداية من إعداد المكان بحيث يكون مناسبا للطالب، ولعملية الدراسة، وإتاحة جميع الوسائل التي تساعده على تصفية ذهنه، مع تقديم برنامج دراسي متكامل الجوانب.

كما أن المنصة تحقق عملية التفاعل مع الطلاب و بعضهم البعض، وكذلك تحقق التفاعل الجيد مع الطلاب والمعلمين، عن طريق فتح باب النقاش بين جميع الأطراف وعن طريق مشاركة الأفكار.

تتيح المنصة عملية التواصل مع المعلمين بطريقة جيدة و فعالة وتتيح آداء الاختبارات عليها، وتوضح كيفية توزيع الدرجات، وتوضح المهام المطلوبة التي تساعد على تنمية مهارات الطلاب.

توضح طريقة تنفيذ المهام و والوقت الذي يستطيع الطلاب فيه التواصل مع المعلم، وتوضح جميع الوسائل التعليمية التي تسهل على الطالب سرعة فهم المعلومات.

تقدم المنصة طرق تواصل بين كافة أطراف المنظومة التعليمية سواء كانوا طلاب أو معلمين أو مدراء أو أولياء أمور، بالشكل الذي يحقق من غايات وأهداف العملية التعليمية، كما يهدف لتحقيق رؤية المملكة لعام 2030 للتحول الرقمي.

مميزات المنصة

تحقق أهداف التعلم عن بعد عن طريق رفع مستوى الطلاب على المستوى الثقافي و العلمي والاجتماعي بين جميع الأفراد.

تقديم المناهج التعليمية المختلفة لكافة المراحل التعليمية بطريقة احترافية بما يُعوض نقص وجود المعلمين أو الإداريين.

المرونة بما يتناسب مع ظروف ووقت الطلاب، حيث أن الفصول الافتراضية والقنوات التعليمية تساعد على أن يتعلم الطالب في أي وقت يرغب به في المنزل.

فيمكن استخدام منصة مدرستي في أي وقت بكل سهولة، فسواء كان الطالب مريضا أو حتى لا يتمكن من مغادرة المنزل، فيمكن له القيام باستخدام الهاتف المحمول والدخول إلى المنصة في أي وقت يريده.

المنصة تعتبر عاملا محفزا للمعلم، حيث يتم التركيز فقط على المعلومات الرئيسية والأساسية باستخدام الفيديو أو باستخدام الفصول الافتراضية.

تمنح المنصة الطالب مهارة الاعتماد على النفس، حيث يقوم الطالب بفتح الكمبيوتر و من ثم يحضر الفصل الافتراضي أو أن يقوم بمشاهدة فيديو وكذلك يقوم بتسجيل الملاحظات والبحث عن كل المعلومات التي يحتاجها.

وبذلك نكون قد تناولنا أهم المميزات التي تقدمها منصة مدرستي التعليمية لكل من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

أدوات منصة مدرستي

الفصول الافتراضية: و هي آداة لتقديم الدروس بشكل آمن على الإنترنت عن طريق برنامج مايكروسوفت (تيمز)، والذي يتفاعل فيه الطلاب مع المعلمين ويتناقشون معا، و يجيب المعلم على تساؤلاتهم واستفساراتهم أيضا، كما يحفزهم على آداء الواجبات المسنودة اليهم.

كذلك من ضمن أدوات المنصة: الفيديوهات المرئية والكرتونية و الألعاب التعليمية المتميزة، و القصص والكتب التربوية، كما توفر المنصة أدوات التخطيط والتصميم التعليمي.

كما أتاحت المنصة ساحات النقاش التي تمكّن الطلاب من التفاعل بشكل بسيط وميسر، وبشكل يطرد الملل أثناء الدراسة .

كما تعزز وتنمي التواصل عن طريق غرف الدردشة، و البريد الإلكتروني كذلك، من أجل الحصول على التغذية الراجعة للتقييمات والنشاطات الإلكترونية التي سيتم إنجازها عن طريق النظام مدرستي، كما يمكن لقادة المدارس والمشرفين التربويين وكذلك المعلمين أن يقوموا بمتابعة الآداء واتخاذ الإجراءات التصحيحية عن طريق اتباع نظام التقارير ومؤشرات الآداء.

الإشادة بالمنصة

حصلت المنصة على الكثير من الإشادات بسبب التطوير المستمر، وبسبب الخدمات المميزة التي تقدمها المنصة، وهذا يعني أن المنصة قد وصلت لهدفها، ومن هذه الإشادات ما يلي:

شركة مايكروسوفت

أشادت شركة مايكروسوفت بالمنصة، من هنا قامت المملكة العربية السعودية بالاستثمار في التقنيات الحديثة لتوفير حياة تعليمية أفضل، كما أكدت الشركة، أن المملكة قد استطاعت التعامل مع جائحة فيروس كورونا بنسبة تترواح ما بين 70 إلي 80 بالمائة.

اتحاد التعليم الإلكتروني

قام اتحاد التعليم الإلكتروني OLC بالإشادة بمنصة مدرستي بعد تقارير ومعلومات توثيقية دلت أن المنصة هي من ضمن أفضل 7 منصات على مستوى العالم في مجال التعليم عن بعد.

البنك الدولي

كما أشاد البنك الدولي بمجهود المملكة العربية السعودية في التعليم والذي ظهر بشكل كبير أثناء جائحة كورونا، مما أدى إلى التطور والتقدم في مجال التعليم بشكل كبير.

التسجيل في منصة مدرستي

يمكن للطلاب التسجيل على المنصة عن طريق تنزيل تطبيق توكلنا واستخدامه، أو الدخول إلى الموقع الرسمي لتوكلنا، ويتم هذا باستخدام رقم الاقامة ورقم الهوية الوطنية، كما أن المنصة متاحة للجميع من طلاب ومعلمين وأولياء أمور و إداريين عن طريق اتباع الخطوات التالية هي :

الدخول على موقع توكلنا الرسمي ” من هنا “

الضغط على “تسجيل جديد”

كتابة رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد، والموافقة على الشروط، ثم النقر على زر تسجيل.

في حالة وجود حساب على توكلنا يمكن تسجيل الدخول مباشرة.

من الصفحة الرئيسية، يتم اختيار منصة مدرستي.

كتابة اسم المستخدم ورقم المرور الخاصة بك.

يتم إرسال رسالة علي الهاتف المحمول، فيتم كتابة بياناتها على المنصة.

بعد الضغط على إغلاق قم بالانتقال إلى منصة مدرستي ” من هنا مباشرة “

الدخول إلى المنصة بحساب مايكروسوفت ويتم.

الضغط على تسجيل حساب آخر.

كتابة البريد الالكتروني الذي قد تم تسجيله على تطبيق توكلنا.

بعد تنفيذ الخطوات الظاهرة أمامك، يكون بهذا قد تم تسجيل الدخول للمنصة ومن ثم يمكن الاستفادة من خدماتها المتعددة.

تسجيل الدخول مدرستي

يمكن اتباع الخطوات التالية للدخول لمنصة مدرستي: