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“التعليم” تنشر جداول دروس الحصص اليومية، وتُدخل عدداً من التحسينات على منصة “مدرستي”

محمد خير الحوراني

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، جداول دروس الحصص اليومية، لجميع الصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة، اعتباراً من الأسبوع الأول للعام الدراسي الجديد.

الدروس متاحة عبر قنوات “عين”، و”يوتيوب” ومنصة “مدرستي”

وأوضحت وزارة التعليم في المملكة أنَّ متابعة الدروس سوف يكون متاحاً عبر قنوات “عين”، أو عبر “يوتيوب” أو منصة “مدرستي”، مضيفة أنَّ بث الدروس سوف يكون مباشراً عبر تردد (12437) على “عرب سات” اعتباراً من الساعة 7:00 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، ويشمل جميع الصفوف بالمرحلة الابتدائية، والتربية الخاصة، والتعليم المستمر.

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مدرستي تقدِّم الكثير من الخدمات التعليمية

وكانت قد نفت الوزارة ما تم تداوله حول توقُّف منصة مدرستي، مؤكدة أنَّ المنصة سوف تواصل تقديم خدماتها عبر تقدِّيم الكثير من الخدمات التعليمية التي تخدم مصلحة الطلاب، وتيسر عليهم، كما أكَّدت الوزارة أنَّ نظام الدراسة الحضوري في جميع المدارس الأهلية والخاصة داخل المملكة، لن يتعارض مع عمل “مدرستي”.

منصة مدرستي تطبيق توكلنا

دليل الخطط الدراسية الجديد في منصة مدرستي

وأوضحت الوزارة أنَّها أجرت مجموعة من التحسينات على موقع منصة “مدرستي”، كما ضمَّنت دليل الخطط الدراسية للعام الدراسي الجديد بعدد الحصص الإلكترونية لكل مرحلة من مراحل التعليم العام، في جداول عمل المنصة.

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مدرستي تحاكي الواقع التعليمي بشكلٍ مفصَّل

يُذكر أنَّ منصة مدرستي التي أطلقتها وزارة التعليم في المملكة مع بداية جائحة كورونا لمتابعة العملية الدراسية إلكترونيّاً، تقوم على محاكاة للواقع التعليمي بشكل مفصَّل وتتضمَّن البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات عبر الخطوات التالية:

  1. تسجيل الدخول إلى المنصة.
  2. أداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية.
  3. استعراض الجدول الدراسي اليومي.
  4. الدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

تطبيق منصة مدرستي

مميزات منصة مدرستي

  1. تتيح للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش.
  2. الاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة بالطالب.
  3. التحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات.
  4. التعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

طريقة اضافة واجب في منصة مدرستي

محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


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