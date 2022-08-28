“التعليم” تنشر جداول دروس الحصص اليومية، وتُدخل عدداً من التحسينات على منصة “مدرستي”

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، جداول دروس الحصص اليومية، لجميع الصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة، اعتباراً من الأسبوع الأول للعام الدراسي الجديد.

الدروس متاحة عبر قنوات “عين”، و”يوتيوب” ومنصة “مدرستي”

وأوضحت وزارة التعليم في المملكة أنَّ متابعة الدروس سوف يكون متاحاً عبر قنوات “عين”، أو عبر “يوتيوب” أو منصة “مدرستي”، مضيفة أنَّ بث الدروس سوف يكون مباشراً عبر تردد (12437) على “عرب سات” اعتباراً من الساعة 7:00 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، ويشمل جميع الصفوف بالمرحلة الابتدائية، والتربية الخاصة، والتعليم المستمر.

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الأول، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:00 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: https://t.co/wUKaD5ZPlv

أو #منصة_مدرستي pic.twitter.com/Ukz1COT69j — قناة عين (@iEN_tv) August 27, 2022

مدرستي تقدِّم الكثير من الخدمات التعليمية

وكانت قد نفت الوزارة ما تم تداوله حول توقُّف منصة مدرستي، مؤكدة أنَّ المنصة سوف تواصل تقديم خدماتها عبر تقدِّيم الكثير من الخدمات التعليمية التي تخدم مصلحة الطلاب، وتيسر عليهم، كما أكَّدت الوزارة أنَّ نظام الدراسة الحضوري في جميع المدارس الأهلية والخاصة داخل المملكة، لن يتعارض مع عمل “مدرستي”.

دليل الخطط الدراسية الجديد في منصة مدرستي

وأوضحت الوزارة أنَّها أجرت مجموعة من التحسينات على موقع منصة “مدرستي”، كما ضمَّنت دليل الخطط الدراسية للعام الدراسي الجديد بعدد الحصص الإلكترونية لكل مرحلة من مراحل التعليم العام، في جداول عمل المنصة.

مدرستي تحاكي الواقع التعليمي بشكلٍ مفصَّل

يُذكر أنَّ منصة مدرستي التي أطلقتها وزارة التعليم في المملكة مع بداية جائحة كورونا لمتابعة العملية الدراسية إلكترونيّاً، تقوم على محاكاة للواقع التعليمي بشكل مفصَّل وتتضمَّن البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات عبر الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى المنصة. أداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية. استعراض الجدول الدراسي اليومي. الدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

مميزات منصة مدرستي