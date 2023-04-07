منصة فرجت لفك كرب الغارمين والزكاة؛ كيفية التسجيل والشروط وهل هي موثوقة أم لا؟

منصة فرجت من المنصات المهمة للغاية التابعة لمنصة إحسان في المملكة العربية السعودية؛ حيث تعمل هذه المنصة على سداد الديون وفك كرب الغارمين والمساجين بالإضافة إلى الزكاة، فكيف تستفيد من هذه المنصة للحصول على دعم مالي؟ وهل هي موثوقة ورسمية؟ سوف نُجيب عن العديد من التساؤلات التي تهمكم بخصوص هذا الأمر، فتابعوا معنا الآن السطور القليلة القادمة.

هل منصة إحسان موثوقة ورسمية؟

العديد من المواطنين السعوديين داخل المملكة يتساءلون هل منصة إحسان موثوقة ورسمية أم لا؟ الإجابة بالفعل انها رسمية تم تأسيسها بناءً على أمر ملكي وهناك العديد من اللجان الإشرافية الرسمية المسؤولة عنها، مثل: وزارة المالية ووزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة العدل أو هيئة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة الحكومة الرقمية ورئاسة أمن الدولة والعديد من الجهات الحكومية المختصة الأخرى.

ما هي أهداف منصة فرجت؟

هذه المنصة غير ربحية تسعى لسداد الديون الخاصة بالمواطنين السعوديين داخل المملكة الذين لا يقدرون على سددها، بالإضافة إلى فك كرب الغارمين وتقديم الدعم المالي لعديد من المواطنين المحتاجين لهذا الدعم بناءً على شروط معينة تقوم المؤسسة بالإعلان عنها.

ساهم في سداد فواتير مستفيدي خدمة #فرجت من خلال تطبيق #أبشر، وأسعدهم بعطائك في شهر العطاء. pic.twitter.com/lnYOXpZjf2 — خدمة فُرجت (@furijat_sa) April 5, 2023

شروط الاستحقاق المعتمدة من اللجنة الإشرافية لمنصة فرجت

هناك العديد من الشروط التي قامت منصة فرجت بالإعلان عنها للاستفادة منها، ومن ضمن هذه الشروط التالي:

ألا تكون الغرامة تابعة أو مستحقة للدولة أو لجهة حكومية.

ألا تكون هذه الغرامة ناشئة عن وقوع مخالفة مرورية أو حادث سير يعرض السلامة العامة للخطر.

أن يكون الشخص المتقدم للمنصة محبوسًا بالمملكة ويستثنى من هذا الأمر من تم الإفراج عنه بأمر ملكي مؤقت بسبب جائحة كورونا.

ألا تكون الغرامة ناشئة عن قضية جنائية.

ألا يكون الشخص قد استفاد من خدمة فرجت من قبل.

التسجيل في منصة فرجت لتسديد الديون

في شهر رمضان المبارك قامت منصة فرجت بالإعلان عن أنها قامت بإطلاق مبادرات مساعدة لفك كرب المسجونين والغارمين الذين تتوافر لديهم كافة الشروط المًعلن عنها، وللتسجيل بها يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر

بعد ذلك تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.

سوف تجد العديد من الاختيارات، قم باختيار أبشر الأفراد، بعد ذلك الدخول على خدماتي.

ستجد العديد من الخدمات، قم باختيار خدمة فرجت وتحديد الخدمة التي ترغب بها.

بعد ذلك تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة التي تثبت أنك تستحق هذه الخدمة.

ثم الضغط على تقديم.

هل تتعامل المنصة مع الأفراد المحتاجين بشكل مباشر؟

منصة إحسان وجميع المنصات التابعة لها والتي من ضمنها فرجت لا تتعامل مع الأفراد بشكل مباشر، بل أنها تتعامل مع الجهات الخيرية وتنمية مواردها الرسمية.