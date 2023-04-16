منصة شحن متنقلة للهواتف في المسجد الحرام أطلقتها الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن

تم إطلاق منصة شحن متنقلة لشحن أجهزة الجوال في المسجد الحرام، وذلك برعاية الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، وتأتي هذه الخدمة لضيوف الرحمن والمعتكفين في المسجد الحرام، وتتضمن منصة شحن ثابتة مزودة بشاشة LED توضح طريقة استخدام الشواحن، بالإضافة إلى عدد من الشواحن المتنقلة المزودة بثلاث كابلات تدعم شحن جميع الأجهزة الذكية بتقنية الشحن السريع.

الرئيس العام يدشن منصة الشحن المتنقل لشحن أجهزة الجوال بالمسجد الحرام

أوضح مساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والشؤون الهندسية والفنية والتشغيلية المهندس سلطان بن عاطي القرشي، أن المنظومة تتضمن أجهزة تتبع المنصات وصيانتها لضمان تقديم الخدمة على أكمل وجه، وأشار الدكتور السديس إلى أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تحسين جودة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام، وتوفير الراحة والسهولة لضيوف الرحمن في أداء نسكهم.

خدمة لضيوف الرحمن؛ الرئيس العام يدشن منصة الشحن المتنقل لشحن أجهزة الجوال بالمسجد الحرام.https://t.co/lry5n51Amf#من_الوصول_إلى_الحصول #يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/f0BKHrXd2H — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) April 14, 2023

وتأتي هذه الخدمة ضمن سلسلة من الخطوات التي تتخذها الحكومة السعودية لتطوير وتحسين خدمات الحرمين الشريفين، وجعل زيارة المسجد الحرام أكثر سهولة وراحة لضيوف الرحمن، وقد حظيت هذه الخطوة بترحيب كبير من قبل المصلين والحجاج الذين يقدرون جهود الحكومة السعودية في توفير الخدمات المتميزة والمريحة لهم.

وتعد هذه الخدمة المتمثلة في منصة الشحن المتنقلة لشحن الأجهزة الذكية خطوات إيجابية تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين وتلبية احتياجات ضيوف الرحمن، وهي تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة السعودية لزوار الحرمين الشريفين والراغبين في أداء العبادات والطواف والصلوات في مكة المكرمة والمدينة المنورة.