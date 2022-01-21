منصة سلفة للتمويل الشخصي 1443 قرض سريع وفوري دون تحويل راتب

هل ترغب في الحصول على قرض سريع وفوري بالمملكة العربية السعودية؟ إليكم منصة سلفة للتمويل الشخصي التي تُعد أول منصة صرح لها رسميًا من قبل البنك المركزي السعودي لتقديم تمويل مصغر باستخدام تقنية (Fintech)، حيث تمنح مبالغ مالية صغيرة وعاجلة لمن يريد سداد فواتير أو شراء سلع ومنتجات، وكذلك لأجراء تحسينات بالمنزل، وذلك من خلال التقديم على سلفة شخصية والتي تبدأ بدخول الموقع وإنشاء حساب به، ثم معرفة الشروط المطلوبة، وتقديم طلب سلفة بشكل إلكتروني.

منصة سلفة للتمويل الشخصي 1443

تتطلب منصة سلفة في المتقدم للحصول على طلب سلفة سريعة أن يكون مؤهلا للحصول على التمويل الشخصي، وذلك بتوافر شروط معينة وهي:

أن يكون عمر المتقدم سعودي الجنسية.

وأن يكون عمر المتقدم ما بين 18 عام و 60 عام.

أن يكون من العاملين سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص.

أن يكون لديه سجل ائتماني جيد.

الحد الأدنى للراتب لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

منصة سلفة تسجيل الدخول

كما ذكرنا كي يتم التقديم على سلفة سريعة وفوري بمجرد التقديم للطلب، ودون تحويل راتب لابد من التسجيل في موقع سلفة، وذلك بتعبئة البيانات المطلوبة كما بالصورة.

كتابة رقم الهوية الوطنية.

ثم رقم الجوال المسجل في أبشر.

وبريد إلكتروني.

ثم إنشاء كلمة مرور من 8 خانات.

وبعد ذلك التأشير بقبول الشروط والأحكام.

وبعد ذلك استكمال الطلب

وبذلك تكون أنشأت حساب إلكتروني بالموقع.

ثم تبدأ بطلب التمويل بعد تسجيل الدخول، وذلك باتباع الخطوات التالية:

تحديد قيمة التمويل التي تحتاج إليها وتستطيع سدادها دون التأثير على موقفك المالي.

ثم تعبئة طلب التمويل بالبيانات الشخصية وبيانات العمل المطلوبة.

يقوم المختصين ببحث الطلب والتحقق من صحة البيانات، ثم تصدر الموافقة والحصول على مبلغ الإيداع المودع في الحساب الشخصي.

بينما سداد التمويل يكون من تاريخ نزول أول راتب لكم.

طلب سلفة سريعة

لا تجد أسرع من طلب سلفة سريعة خلال 15 دقيقة فقط عن طريق منصة سلفة تمويل شخصي سريع، والذي يتم إيداع المبلغ بحسابك البنكي المسجل بمجرد قبول الطلب والذي يتم في مدة أقصاها 24 ساعة.

قيمة مبلغ سلفة مالية

إن قيمة مبلغ تمويل شخصي بشركة سلفة يتراوح ما بين 1000 ريال و 5000 ريال، والذي يحدد القيمة هو تقييم مدى تأهلك للحصول على التمويل من عدمه،

مزايا التمويل في سلفة