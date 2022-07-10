منصة سلفة تمويل بدون قيود 1443 طريقة التقديم والشروط والمميزات

منصة سلفة تمويل بدون قيود، أصبح محط اهتمام عدد كبير من المواطنين السعوديين حيث توفر منصة سلفة للمواطنين السعوديين تمويلًا سريعًا لتلبية جميع احتياجاتهم الاقتصادية دون كفيل أو ضمان أو رسوم ، مقدم من البنك المركزي السعودي ، حيث يمكنك سحب 5000 ريال وبخطوات بسيطة ، من خلال التقديم يمكن الحصول على التمويل الشخصي خلال 15 دقيقة من منصة سلفا وفي مقالنا التالي سوف نعرض شروط ومميزات وطريقة الحصول على تمويل سريع من منصة سلفة بدون كفيل 1443 فتابعونا.

منصة سلفة تمويل بدون قيود 1443

يمكنك طلب التمويل من الموقع من خلال الخطوات التالية:

اذهب إلى منصة سلفة وأنشئ حسابا.

بعد ذلك ، قم بتسجيل جميع المعلومات الخاصة بك ، بما في ذلك رقم الهاتف والشهادة الوطنية المسجلة لدى وزارة الداخلية في أبشر.

قم بإضافة عنوان بريد إلكتروني ، حتى تتمكن من تسجيل الدخول وذلك باستخدام كلمة المرور الخاصة بك.

ثم اقرأ هذه الشروط بعناية ، وانقر فوق قبول ، ثم تابع.

إذا كنت حصلت على حساب مسجلاً بالفعل ، فانقر فوق رابط الصفحة ثم قم بتسجيل الدخول مباشرة.

شروط أساسية لتلقي الأموال من المنصة

هناك بعض الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها قبل طلب الأموال من الموقع ، بما في ذلك:

يجب أن يكون المتقدمون من مواطني المملكة العربية السعودية فقط.

المتقدم أعمارهم أقل من 18 عامًا ولا تزيد عن 60 عامًا.

يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على التمويل موظفا ولديه سجل ائتماني جيد ، ولكن يجب ألا تقل فترة العمل عن ثلاثة أشهر.

قيمة الراتب الخاص بالموظف 4000 ريال ولا يقل عن هذه القيمة.

لا توجد مشكلة في ملف مقدم الطلب يمكن أن تؤدي إلى رفض القرض.

مميزات منصة سلفة للتمويل السريع

يتمتع موقع سلفة بالعديد من المزايا التي يمكن لجميع المتقدمين الاستمتاع بها ، ومن أهمها:

يحتوي الموقع على مجموعة واسعة من التيسيرات والإجراءات التي يمكن أن يقبلها العديد من المواطنين.

المنصة تستجيب لطلبات المواطنين وتحل جميع الأسئلة المتعلقة بالقروض في وقت قصير.

المنصة تنموية لا يخرج عن أحكام الشريعة الإسلامية عند تمويل المشاريع.

بالإضافة إلى ذلك ، لا يتطلب الحصول على التمويل الدفع المسبق ولا أي تحويل الى المنصة.

فوائد منصة سلفا للمواطنين السعوديين بسيطة مقارنة بالمواقع الأخرى.

يمكن الحصول على فرصة للتقدم بطلب للحصول على قرض بشكل سريع.

رابط التقدم للحصول على تمويل منصة سلفة

نظرًا لأن تمويل منصة سلفة هو أحد القروض التي تقدمها عبر الإنترنت للموظفين بأجر ، فإنه يوفر مدفوعات نقدية طارئة ، بدون وجود ضمانات لمدة تصل إلى 24 شهرا وبدون أقساط، في غضون 24 ساعة فقط.

وقد صمم الموقع القرض وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية ، والذي يمكن أن يلبي احتياجات العميل البسيطة وكذلك الاحتياجات النقدية العاجلة والعاجلة، ولا يوجد ضمان.