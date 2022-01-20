منصة “سكني” تواجه مشاكل تقنية: الأعزب لا يستوفي الشروط، والتسليم سوف يشمل جميع المناطق

أوضح “برنامَج سكني” المخصص لتمكين الأُسر السعودية من تملُّك مسكنها الأول أن من شروط الاستحقاق في البرنامج أن يكون المتقدم متزوجًا، وبذلك فإن الأعزب لا ينطبق عليه شرط الأسرة

بوابة سكني تواجه مشاكل تقنية

ورُغم الإعلان عن انطلاق عملية الحجز عبر البرنامَج اعتباراً من صباح اليوم الخميس 20 يناير 2022م، إلا أن الموقع الإلكتروني وتطبيق بوابة “سكني” على الإنترنت يواجه مشاكل تقنية منذ الساعات الأولى من اليوم بسبب الضغط الشديد على البوابة.

تخفيف الضغط على الشبكة يحل المشكلة

ولحل مشكلة الضغط على البوابة يمكن إعادة المحاولة خلال فترات متباعدة ما يسمح بخفيف الضغط على الشبكة وعودة المنصة إلى العمل في أسرع وقت ممكن

هذا وقد أوضحت منصة سكني على الإنترنت أن التسليم سوف يشمل جميع مناطق المملكة العربية السعودية بدون استثناء حيث أن التسليم سيكون وحدات سكنية جاهزة، أو أراضٍ سكنية مطورة، وتمويلاً سكنياً مدعوم.