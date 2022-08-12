صدور نتائج الترشيح المبدئي لشغل 11547 وظيفة تعليمية عبر منصة جدارة، الرابط والتفاصيل

دعت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، جميع المرشحين عبر نظام جدارة لشغل 11547 وظيفة تعليمية للعام الدراسي المُقبل 1444هـ، للاطلاع على نتائج الترشيح المبدئي عن طريق الدخول عبر حساب المتقدم في “جدارة” عبر منصة “مسار” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة.

نتائج الترشيح المبدئي تُمهد لاختيار المرشحين بشكلٍ نهائي

وأوضحت وزارة التعليم بالمملكة أنّ الإعلان عن نتائج الترشيح المبدئي عبر جدارة يُمهد لاختيار المرشحين بشكلٍ نهائي بعد استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظائف، التي تشمل المقابلة الشخصية والفحص الطبي المعتمد لدى إدارات التعليم في مقر الوظيفة خلال المدة من 16 – 27 / 1 / 1444هـ.

وظائف جدارة شملت مجموعة من التخصصات

وكانت وزارة التعليم قد أعلن عن فتح باب التقديم عبر جدارة لشغل 11547 وظيفة تعليمية حسب التخصصات المتاحة، التي شملت: الرياضيات، اللغة الإنجليزية، إدارة الأعمال، المهارات الرقمية، الفيزياء، الكيمياء والأحياء.

الخدمة المدنية تؤكِّد على ضرورة تحديث بيانات جدارة

وتجدَّد وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، دعوتها بشكلٍ مستمر لجميع الخريجين والخريجات بمختلف مناطق المملكة، للمسارعة إلى تحديث بياناتهم في نظام جدارة للتوظيف لعام 2022-1444، ضماناً لدقة المعلومات واكتمال الملفات واستعداداً للتقديم على الوظائف التعليمية الشاغرة التي يتمُّ الإعلان عنها عبر المنصة بشكلٍ دائم.

ولمعرفة طريقة تحديث البيانات في “منصة جدارة“، أو تفعيل الطلب على الإعلانات الوظيفية بالمنصة يُمكن الاطلاع على جميع تلك الخطوات من هنا.