لتعزيز قيم العطاء وحوكمة التبرعات، “الموارد البشرية” تُطلق المنصة الوطنية للعمل الخيري “تبرع” في منطقة عسير

أطلق وكيل إمارة منطقة عسير في المملكة العربية السعودية، محمد بن جريس، المنصة الوطنية للعمل الخيري “تبرع” من مقر الخيمة الرمضانية التابعة لجمعية البر بأبها.

منصة تبرُّع لتعزيز قيم العطاء وحوكمة التبرعات

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منطقة عسير “هادي الشهراني”، أنَّ منصة تبرُّع هي أحد أهم المنافذ التقنية الحديثة لإخراج زكاة الفطر التي تعمل تحت إشراف الوزارة، بما يسهم في توحيد الجهود بين القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي والأفراد لتعزيز قيم العطاء وحوكمة التبرعات.

طرح المبادرات المعتمدة للمنظمات الأهلية

وأكد الشهراني أن المنصة سوف تعمل بشكلٍ دوري على طرح المبادرات المعتمدة للمنظمات الأهلية في القطاع غير الربحي ضمن مساعي الوزارة لسد أولويات الاحتياج التنموي وعرض المشاريع والبرامج بشفافية وموثوقية للمانحين والمساهمين من أفراد ومنظمات.

تبرَّع تضم عدداً من الجمعيات الأهلية المرخصة

وتضمُّ منصة تبرَّع في المرحلة الحالية مجموعة من المبادرات المعتمدة لعددٍ من الجمعيات الأهلية المرخصة من قِبَل الوزارة، التي تعمل على تحديد أوجه صرف التبرعات الصادرة من الأفراد والمنظمات وتوجيهها لمستحقيها من الفئات الأشد احتياجاً في المملكة.