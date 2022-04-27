تسجيل دخول منصة التبرعات الوطنية لتبرعات المواطنين بالمملكة

تعتبر منصة التبرعات الوطنية من المنصات الإلكترونية الهامة في المملكة العربية السُّعُودية، حيث تعد المنصة الوطنية للتبرعات هي أحد الحلول السهلة التي من خلالها يتم إيصال المتبرع إلى الشخص المحتاج نفسه في، ويتم ذلك بجميع محافظات المملكة، وتوفر المنصة عمليات تبرع يحيط بها الأمان والشفافة لكافة المواطنين في المملكة، وتندرج المنصة تحت مظلة ومسئولية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتوفر المنصة عدد كبير من فرص التبرع المختلفة حتي تتناسب مع جميع المواطنين، ويستطيع أي شخص تسجيل حساب بمنصة التبرعات الوطنية، والتعامل مع جميع الخِدْمَات التي توفرها المنصة في أي وقت، وسوف نبرز لكم الطريقة التي من خلالها يتم التسجيل بمنصة التبرعات الوطنية.

منصة التبرعات الوطنية

تعتبر منصة التبرعات الوطنية من المنصات التي تعمل تحت لواء ورعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتوفر المنصة عدة طرق من أجل المساهمة في العمل الخيري من جانب المواطنين، ويتم التبرع في المنصة بشكل أونلاين سريع حتي يتم العمل في المنصة لكل بسهولة علي جميع الأفراد، وتوفر المنصة عدة مجالات من أجل التبرع بها، مثل:

التبرع بالصدقات الشخصية للأفراد.

التبرع الشخصي بزكاة الفطر.

التبرع للزكاة.

التبرع للأيتام داخل المملكة العربية السُّعُودية.

التبرع للكفارة الشخصية.

تبرعات خاصة أخري مثل العقيقة أو الفدية.

ومن بين كل تبرع والآخر يختار كل شخص أوجه التبرع التي يناسبه، حيث تتيح المنصة لكل فرد عدد المستهدف للوصول إليهم والعدد المحدد للمستفيدين وما هو متبقي من مبالغ نقدية من اجل التبرع بها، علي أن تتم إجراءات التبرع الخاصة بكل فرد بواسطة رَقَم الجوال الشخصي.

تسجيل دخول منصة التبرعات الوطنية

بإمكان أي مواطن أن يستخدم خِدْمَات منصة التبرعات الوطنية بواسطة الجوال أو من خلال الحاسوب الإلكتروني، علي أن يقوم بتسجيل دخول منصة التبرعات من خلال هذه الخطوات: