انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة إحسان، طريقة التبرع أو التسجيل “كمستفيد”

في إطار تعزيز قيم التكافل الاجتماعي في المجتمع، تنطلق مساء اليوم الجمعة 7 رمضان 1443هـ الحملة الوطنية للعمل الخيري في نُسختها الثانية، عبر منصة احسان الوطنية للعمل الخيري.

انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر “منصة تبرع احسان”

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه سوف يتم نقل وقائع الحملة الوطنية للعمل الخيري على الهواء مباشرةً في قناة الإخبارية، اليوم الجمعة عند الساعة الحادية عشرة مساءً، حيث يتم الربط المُباشر مع مقر الحملة في منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري.

ويتم إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في المملكة للعام الثاني على التوالي، عبر منصة إحسان الخيرية بما يعزز قيم الخير والعطاء في شهر رمضان المبارك، حيث استُهلّت الحملة الأولى في رمضان الماضي حيث شهد التبرع في منصة احسان إقبالاً كبيراً.

التحفيز على التبرع في احسان برمضان

هذا وتهدف الحملة إلى تحفيز مختلف شرائح المجتمع من أفراد ومانحين وجهات من القطاعين الخاص وغير الربحي على التبرع في احسان لمساعدة الكثير من الأسر والفئات المحتاجة خلال رمضان المبارك، كما تقوم “منصه احسان تسديد الديون” عن المُعسرين وذوي الحاجة في المملكة.

منصة احسان الوطنية للعمل الخيري – خدمات متنوعة

وتقدم منصة احسان الوطنية للعمل الخيري عدداً كبيراً من الخدمات والبرامج والميزات التي صدرت بشكل متتابع بشكلٍ ساهم في إيضال الدعم إلى مستحقيه وفق عمليات تبرّع آمنة وموثوقة، وهو الأمر الذي شجع كثيراً من الجهات والأشخاص في التبرع لمنصة احسان التي ساهمت في وصول المتبرّعين إلى مجالات خيرية أكثر تنوعاً وفعالية.

طريقة التبرع في منصة احسان

وحول طريقة التبرع في منصة احسان أوضحت المنصة إمكانية تقديم التبرع لمنصة احسان عبر الوسائل التالية:

الاتصال بالرقم 8001247000، الخاص بـ منصة احسان للتبرع. الدخول إلى تطبيق منصة تبرع احسان عبر الرابط التالي من هنا.

كما يمكن متابعة بث إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري على الهواء مباشرة عبر قناة الإخبارية وعلى حساب منصة إحسان على موقع التواصل الاجتماعي المصغر “تويتر”.

شروط التسجيل كمستفيد في منصة احسان الوطنية للعمل الخيري

في سياقٍ متصل أكَّدت منصة احسان الوطنية للعمل الخيري أنَّها لا تتعامل مع الافراد وإنما مع الجمعيات الرسمية فيما يخص أموال التبرعات كما حددت منصة إحسان الخيرية شروط التسجيل كمستفيد في المنصة على الشكل التالي:

أن يكون المستفيد من المملكة العربية السعودية. التواصل بشكل مباشر بين المستفيد ومنصة إحسان الخيرية. ضرورة امتلاك بريد إلكتروني صالح لكي تتمكن من التسجيل في المنصة. لا يستفيد الأشخاص خارج السعودية من منصة إحسان الخيرية، إلَّا في حالة امتلاك رقم جوال سعودي.

طريقة التسجيل كمستفيد في منصة إحسان الخيرية

هذا ويتم التسجيل كمستفيد في منصة إحسان الخيرية عبر الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لـ “منصة إحسان الخيرية” عبر الرابط من هنا. النقر على خانة التسجيل والضغط على إنشاء حساب من صفحة التسجيل. إدخال المعلومات المطلوبة “اسم المستفيد والبريد الإلكتروني ورقم الجوال”. كتابة رمز التحقق الذي يتم إرساله إلى رقم الهاتف السعودي. النقر على خانة إنشاء حساب جديد، ثمَّ التحقق من البريد الإلكتروني لتنشيط الحساب عبر الرابط الذي يتم إرساله. وأخيراً تسجيل الدخول إلى الحساب في منصة إحسان الخيرية.

الخطوات الواجب اتخاذها بعد التسجيل في منصة إحسان الخيرية

بعد إتمام تسجيل حساب جديد في منصة إحسان الخيرية يجب اتخاذ الخطوات التالية: