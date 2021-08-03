منصة إحكام…خطوات حجز موعد مبادرة إحكام وخطوات التقديم لمن لم يسبق له التسجيل

تم إطلاق منصة إحكام الإلكترونية من أجل تلقي طلبات تملك عقارك أو طلبات التعديل على البيانات الحالية، وكذلك بدأت اللجنة المختصة في النظر في الطلبات المقدمة للتملك أو التعديل في تلقي الطلبات من اللذين لا يمتلكون أوراق رسمية، تهدف المنصة إلى تعزيز المساهمة في تملك العقارات وهو ما يساهم في رفع اقتصاديات المواطن وتمنحه حرية التصرف في عقارة المملوك وفق الشروط التي أعلنت عنها الهيئات المختصة في النظر في الطلبات المقدمة.

ما هي منصة إحكام

هي منصة إلكترونية مختصة بتلقي طلبات التعديل أو تملك عقار، ويتم تقديم الطلبات من خلال رفع الأوراق إلكترونياً إلى المنصة وفق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لعدم تفشي فيروس كورونا، يتم مراجعة الطلبات من قبل 6 لجان وهي:_

الهيئة العامة لعقارات الدولة.

وزارة الشئون البلدية والقروية.

وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وزارة الداخلية.

وزارة العدل .

وزارة المالية.

خطوات التقديم في منصة إحكام

لمن لم يسبق له التقديم أولاً إنشاء حساب على منصة إحكام.

تقديم الطلب قم بتعبئة نموذج طلب التملك أو التعديل ثم قم بإرفاق المستندات الخاصة بالطلب.

قم بمراجعة مكتب هندسي من المكاتب الهندسية المعتمدة وذلك لاستيفاء طلب سابق أو لتقديم طلب جديد.

ثم قم بمتابعة الطلب.

خطوات حجز موعد إحكام

حجز المواعيد يتم بطريقة سهلة من خلال موقع حجز موعد إحكام وعن كيفية وطريقة الحجز ما عليك سوى تحديد المنطقة من خلال القائمة المسدلة المتوفرة على الموقع ثم تحديد الموعد من خلال المربعات الموجود بها الوقت مع تحديد اليوم المناسب لك ثم قم بتكملة الحجز وسوف يقوم الموقع بإرسالك لصفحة أحرى يتطلب فيها كتابة بيانات تسجيل دخولك من رقم هوية وطنية واسم اضغط على كلمة حجز وقم بطباعة موعد الحجز وبذلك تكون قد حجزت موعد لدى إحكام لتقديم الأوراق الهندسية المطلوبة أو لمتابعة طلبك.

قرض الزواج من بنك التسليف