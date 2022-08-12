منصة إحسان تعلن عن إلغاء الحد الأدنى وتسمح بالتبرع المفتوح لخدمات تيسرت وفرجت

أعلنت المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” عن تطوير فرص التبرع لكلاً من خدمات تيسرت وفُرجت، وذلك عن طريق إلغاء الحد الأدنى السابق للتبرع لهما كما أعلنت عن السماح بالتبرع المفتوح للحالات المضمنة في كلتا المنصتين، إذ تكون البداية من ريال واحد فيما فوق ذلك، ويتم ذلك من خلال موقعها الإلكتروني والتطبيق الخاص بها، وذلك سعياً منهم في تعزيز القيم السامية ومنها البذل والعطاء وعلى سبيل استكمال في تمكين كل شرائح المجتمع من التفاعل مع كافة الحالات الأكثر احتياجاً.

إلغاء الحد الأدنى لخدمات تيسرت وفُرجت

بجانب ما سبق، الهدف الأكبر من خدمة تيسرت هو المساهمة في تسديد مديونيات المواطنين المُعسرين وتحديداً أولئك الذين صدر بحقهم أمر تنفيذ قضائي، هذا بجانب ما تقدمه الخدمة من فرص التبرع للسجناء الحقوق المالية المساهمة بالتفريج عنهم وقضاء ديونهم ومن ثم العودة إلى الأهل والديار مرة أخرى، هذا وقد تم تخفيض الحد الأدنى للتبرع لخدمة “تيسرت” من 50 ريال وخدمة فُرجت 10 ريالات إلى ريال للخدمتين، وتأتي تلك الخطوة على سبيل اتاحة الفرصة للكثير للمشاركة في الأعمال الخيرية ومساعدة المتبرعين من المساهمة فيها حسب قدراتهم المالية.

الجدير بالذكر أن تلك الخطوة قد أتت انطلاقاً من مسؤولية المنصة في إتاحة الفرصة للكثير من محبي أعمال الخير من التفاعل والتجاوب بشكل مؤثر مع الحالات التي تستحق الدعم والحالات الأكثر احتياجاً، وذلك كلُ بحسب استطاعته ومقدرته المادية.

جهود منصة إحسان للنهوض بالعمل الخيري

من جانبها، تبذل منصة إحسان قصارى جهودها من أجل تسخير كل السُبل والتقنيات التي ترمي إلى النهوض بالقطاع الخير، فقد حرصت على تطوير خدماتها المقدمة لكل المواطنين وتقديم كل التسهيلات التي تساهم في تسريع عملية التبرع، وهو ما يساعد في وصول التبرعات إلى المستفيدين في شتى المجالات الخيرية.

أخيراً، بالفعل قد تلقت منصة إحسان تبرعات عديدة حيث وصل إجمالي التبرعات قرابة مليارين و 534 مليون ريال وذلك منذ أن تم تأسيس المنصة في مارس 2021، وهو ما عاد بالنفع والربع على أكثر من 4 ملايين و 869 ألف مستفيد ومستفيدة.