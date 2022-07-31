منصة إحسان تطلق خدمة جديدة للتبرع بالدم

أعلنت منصة (إحسان) المنصة الوطنية للعمل الخيري، عن إطلاق خدمة التبرع بالدم بالشراكة مع وزارة الصحة السعودية. وسيتم حجز المواعيد عبر الموقع الرسمي للمنصة.

ويمكن للأشخاص المتبرعين بالدم، الاطلاع على أماكن مراكز التبرع بالدم عبر صفحة الخدمات في موقع إحسان،واختيار المركز المناسب لهم.

الجدير بالذكر أن خدمة التبرع بالدم هي الخدمة الأولى في منصة إحسان التي تقدم التبرع بالدم غير المادي.

تهدف خدمة التبرع بالدم عبر منصة إحسان، في المرحلة المقبلة إلى تطوير وتوسيع العمليات التي تربط المتبرعين بالدم بشكل مباشر بالحالات المحتاجة إلى الدم.