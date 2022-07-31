أخبار السعودية

منصة إحسان تطلق خدمة جديدة للتبرع بالدم

محمد عبد الحميد

أعلنت منصة (إحسان) المنصة الوطنية للعمل الخيري، عن إطلاق خدمة التبرع بالدم بالشراكة مع وزارة الصحة السعودية. وسيتم حجز المواعيد عبر الموقع الرسمي للمنصة.

منصة احسان تطلق خدمة جديدة للتبرع بالدم

ويمكن للأشخاص المتبرعين بالدم، الاطلاع على أماكن مراكز التبرع بالدم عبر صفحة الخدمات في موقع إحسان،واختيار المركز المناسب لهم.

الجدير بالذكر أن خدمة التبرع بالدم هي الخدمة الأولى في منصة إحسان التي تقدم التبرع بالدم غير المادي.

رابط منصة إحسان الخيرية وطريقة تقديم الطلبات

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تهدف خدمة التبرع بالدم عبر منصة إحسان، في المرحلة المقبلة إلى تطوير وتوسيع العمليات التي تربط المتبرعين بالدم بشكل مباشر بالحالات المحتاجة إلى الدم.

محمد عبد الحميد

كاتب ومحرر صحفي لدى نجوم مصرية يكتب في قسم أخبار مصر والسعودية، يدرس إعلام وكتب في الكثير لدي المواقع الإلكترونية الإخبارية مثل مصر فايف، وكورة في العارضة.


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