منصة إحسان الخيرية تسجل تبرعات بقيمة مليار ريال سعودي

محمد عبد الحميد

سجلت المنصة الوطنية للعمل الخيرية إحسان، تبرعات بأكثر من مليار ريال سعودي ما يعادل (533 مليون دولار)، منذ إطلاق حملتها الرمضانية في وقت سابق من هذا الشهر.

منصة إحسان الخيرية تسجل تبرعات بقيمة مليار ريال سعودي 1 28/4/2022 - 8:51 ص

وافتتحت الحملة بتبرع قيمته 30 مليون ريال سعودي من الملك سلمان، وتبرع بقيمة 20 مليون ريال سعودي من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

واستفاد حتى الآن ما يقرب من 5 ملايين شخص يواجهون صعوبات مالية، من الأيتام والمرضى وكبار السن، من الحملة التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الحملة امتداداً لاهتمام ولي العهد بتطوير القطاع الخيري، من خلال بذل كل جهد ممكن لتمكين أنشطته ورعايته لرفع مساهمته في تنمية المجتمع.

شروط التسجيل في منصة احسان كمستفيد ومتبرع وخطوات التقديم الكترونيا عبر موقع ehsan.sa

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محمد عبد الحميد

كاتب ومحرر صحفي لدي نجوم مصرية، يدرس إعلام وكتب في الكثير لدي المواقع الإخبارية الشهيرة مثل مصر فايف، وكورة في العارضة.



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