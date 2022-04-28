منصة إحسان الخيرية تسجل تبرعات بقيمة مليار ريال سعودي

سجلت المنصة الوطنية للعمل الخيرية إحسان، تبرعات بأكثر من مليار ريال سعودي ما يعادل (533 مليون دولار)، منذ إطلاق حملتها الرمضانية في وقت سابق من هذا الشهر.

وافتتحت الحملة بتبرع قيمته 30 مليون ريال سعودي من الملك سلمان، وتبرع بقيمة 20 مليون ريال سعودي من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

واستفاد حتى الآن ما يقرب من 5 ملايين شخص يواجهون صعوبات مالية، من الأيتام والمرضى وكبار السن، من الحملة التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الحملة امتداداً لاهتمام ولي العهد بتطوير القطاع الخيري، من خلال بذل كل جهد ممكن لتمكين أنشطته ورعايته لرفع مساهمته في تنمية المجتمع.