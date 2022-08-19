أخبار السعودية

منصة أبشر تقدم خدمة مبايعة المركبات بطريقة سهلة

أحمد منصور

لا شك أن منصة أبشر أصبحت المحرك الرئيسي للخدمات داخل المملكة العربية السعودية، ولا يستطيع أي مواطن أن يتعامل مع الخدمات الآن إلا بعد الدخول على المنصة، وتقدم المنصة تسهيلات كبيرة حيث يتم التسجيل من خلال رقم جوال وبعض الخطوات السهلة، كما أنه لا يوجد مشكلة إذا توقف الرقم عن العمل فإن المنصة تتيح إمكانية تغير رقم الجوال في أبشر ، وفي ظل الخدمات التي تقدمها أضافت المنصة عدد من الخدمات وأبرزها خدمة مبايعة المركبات حيث يستطيع المستخدم في بيع أو شراء المركبات عبر المنصة الإلكترونية

منصة أبشر تقدم خدمة مبايعة المركبات بطريقة سهلة

خطوات مبايعة السيارات عبر البائع

وأصبحت عملية البيع والشراء سهلة جداً عبر المنصة الإلكترونية حيث تقدم المنصة هذه الخدمة بخطوات سهلة وبسيطة، ويقوم المستخدم في تسجيل الدخول وإدخال كلمة المرور الخاصة به ثم الدخول على الأفراد واختيار خدمة مبايعة المركبات، وبعد ذلك يتم تحويلك إلى صفحة تظهر من خلالها جميع السيارات التي تمتلكها، ثم تقوم باختيار السيارة التي تريد بيعها وإدخال كافة البيانات والضغط على رفع الطلب.

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منصة أبشر تقدم خدمة مبايعة المركبات بطريقة سهلة

خطوات مبايعة السيارة عبر المشتري

بينما إذا أراد أحد المواطنين في الشراء يدخل على المنصة الإلكترونية أبشر ثم يقوم بتسجيل الدخول بعد إدخال كلمة المرور، ثم يقوم باختيار كلمة أفراد والدخول على خدمة مبايعة المركبات، ومن ثم ستجد الطلب المرفوع من البائع وبعد ذلك إدخال كافة البيانات المطلوبة وتحويل ثمن السيارة للسداد لصاحب المركبة.

أحمد منصور

حاصل على ليسانس آداب قسم صحافة وأعمل في الصحافة الإلكترونية مُنذ ما يقرب من 10 سنوات وأتخصص في كتابة المقالات التي تتعلق بالتكنولوجيا


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