منح 802 تصريح حفريات بنطاق أمانة الجوف

وافقت أمانة منطقة الجوف على منح 802 تصريح حفريات تضمنت 9 جهات خدمية خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023م، عبر منصة “نسق1” بمكتب تنسيق المشروعات بمنطقة الجوف.

شعار أمانة منطقة الجوف _ مصدر الصورة: صحيفة سبق

وقال تقرير إحصائي للأمانة أن تصاريح الحفريات جاء في مقدمتها شركة السعودية للكهرباء بـ 482 تصريحاً، و281 تصريحاً لشركة المياه الوطنية، و23 لشركة زين للاتصالات، و5 لشركة اتحاد للاتصالات، و4 لشركة الاتصالات السعودية، و3 لشركة ربط التقنية للاتصالات، وتصريحين لشركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات، وتصريح لكل من شركة تحكم ووكالة القدرات الأمنية.