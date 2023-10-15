“منتدى مسك العالمي 7” .. تجمُع القادة والمبدعين في مطل البجيري بالدرعية خلال نوفمبر المقبل

يُقام منتدى مسك العالمي السابع في العاصمة الرياض خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل، يعتبر هذا المنتدى واحدًا من أكبر المنصات الشبابية في العالم، حيث يجمع بين القادة والمبدعين والمفكرين من السعودية وجميع أنحاء العالم.

منتدى مسك العالمي 7 المصدر: موقع سبق

“منتدى مسك العالمي” اكتشاف طاقات الشباب

تقام هذه الفعاليات في “مطل البجيري” بالمنطقة التاريخية للدرعية، والذي يمتاز بإطلالته على حي طريف التاريخي والتي تعتبر واحدة من المواقع المسجلة في قائمة التراث العالمي، يهدف المنتدى إلى اكتشاف طاقات الشباب وتمكينهم وتطوير قدراتهم، كما يُعد المنتدى جزءًا أساسيًا من رؤية النمو الإقتصادي والمعرفي، وهو فرصة للشباب للمشاركة والتفاعل مع أفكار ومشاريع ملهمة، يمكن للراغبين التسجيل لحضور المنتدى والإستفادة من الأنشطة الغنية.

بإستخدام شعار “فكر بإبداع وأثر الآن”، يقدم منتدى مسك العالمي هذا العام أكثر من 120 متحدثًا ومتحدثة في أكثر من 100 جلسة حوارية. يهدف المنتدى إلى تنمية المعرفة وتعزيز التواصل بين الشباب الطموح والقادة والمبتكرين والمبدعين، ستشمل المناقشات مجموعة واسعة من الموضوعات المهمة مثل الإستدامة والتغير المناخي، والتعليم والابتكار والرياضة والألعاب والتكنولوجيا، ومن الجدير بالذكر أن منتدى “مسك العالمي” يعمل على تشجيع الشباب على تطوير أفكارهم ومشاريعهم ودعمهم في تحقيق تأثير إيجابي في مجتمعهم، كما يشجع على القيادة الإيجابية وتحفيز الابتكار للبحث عن حلول للتحديات المستقبلية وتحويلها إلى فرص مستدامة.

ورش عمل تعزز من قدرات الشباب ومهاراتهم المهنية

يُقدم المنتدى أكثر من 5 مساحات تفاعلية وأنشطة رئيسة تلبي احتياجات مجتمع الشباب، كما يشهد المسرح تقديم مفاهيم وأفكار مبتكرة وإبداعية ويتيح للمتحدثين فرصة توجيه وتمكين الحضور من خلال مشاركة تجارب ملهمة ورؤى محفزة، كما يقدم المنتدى ايضاً مساحة ديوان القادة التي تسمح للحضور بالإستفادة من خبرات القادة والشخصيات البارزة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مساحة المجلس التي تربط الشباب بالمفكرين والمبدعين المحليين والعالميين، وسيُقام أيضًا دكان المهارات حيث ستقدم أكثر من 50 ورشة عمل تفاعلية مبتكرة تجمع الشباب مع أبرز شركاء المنتدى والجهات العالمية والمحلية لتعزيز المهارات المهنية ودعم قدراتهم.