مميزات ومواصفات سيارة تيجو 8 برو 2023 الجديدة .. وسعرها في السعودية

سيارة تيجو 8 برو الصينية تتوافر الآن في أسواق المملكة العربية السعودية، تتوافر السيارة بثلاثة صفوف من المقاعد وبتقنيات ومواصفات خيالية تجدها لأول مرة متوفرة في سيارة، وذلك بجانب التكنولوجيا والأنظمة الحديثة والراحة التي توفرها للركاب والسائق، وفيما يلي سنعرض عليك أبرز مواصفاتها وسعرها داخل المملكة العربية السعودية.

مواصفات سيارة شيري تيجو 8 برو 2022

يتميز تصميم سيارة تيجو الخارجي بالأناقة والرقي.

تظهر قوتها في مظهرها الأمامي ومصابيحها الحادة التي تعطي نظرة الهجوم والإضاءة الحادة الرفيعة.

خط أكتاف السيارة العريض يبدأ من الغطاء حتى الجوانب بشكل انسيابي.

مزودة بشِباك أمامية سوداء اللون مبصّمة بتطعيمات لونها فضي تتوسط الشعار.

بها فتحات للتهوية في الأسفل؛ حتى تحمي ماتور السيارة ومركزها من السخونية والحفاظ على تبريدها وتهويتها بشكل أفضل خاصةً في فصل الصيف.

السيارة مزودة بكشافات مخصصة للضباب من الأمام، ومصابيح مضيئة للطرق.

جنوط عجلات السيارة مصنوعة من مادة الألمنيوم حتى تكون خفيفة وسريعة، ويبلغ مقاسها 18 بوصة.

ممتازة على الطرق الوعرة، والمرتفعات والرمال.

طولها يصل إلى 4.700 مم، وعرضها 1.860 مم، أما ارتفاعها 1,764.

مواصفات سيارة شيري تيجو 8 برو الداخلية

تستند السيارة لمنصة تي وان إكس التي تعمل على زيادة ارتفاع صفوف المقاعد الخلفية والأمامية.

بها ثلاثة صفوف بـ 7 مقاعد، وتمتاز المقاعد بوضعيات مريحة.

بها ميزة التبريد في الصيف، والتدفئة في الشتاء.

كسوة المقاعد من الجلد الفاخر.

يمكنك التحكم بالوقود بأزرار تحكم.

ذو نظام إضاءة من الداخل ساحر بلونين بني وأسود.

بها شاشة رقمية للعدادات، ومقاسها 12.3 بوصة، كما أنها من نوع LCD، بالإضافة إلى مجموعة من نظم التنبيه لمعلومات القيادة.

سماعات وصوتيات واضحة وقوية.

مزودة بستة وسائد هوائية.

بها منبه للتحذير من الانحراف عن المسار أو البقاء فيه.

بها نظام يمنع الاصطدام.

مزودة ببلوتوث وشاشة ذكية كبيرة.

سعر سيارات شيري تيجو 8 برو 2023 في السعودية