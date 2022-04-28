مميزات بطاقة فيزا من مصرف الراجحي للتقسيط المشتريات بدون فوائد وأهم الشروط 2022

تعتبر بطاقة فيزا من مصرف الراجحي هي من بين البطاقات الأفضل التي قد صدرت عن البنك بالمملكة العربية السعودية، حيث تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفيما يلي نوضح كيف للموطن أن يحصل على تلك البطاقة، مع بيان بأهم مزاياها وكل الرسوم الخاصة بفيزا الراجحي، والتي يتم دعمها من قبل برنامج تساهيل الخاصة بالتقسيط لقيمة المشتريات، حيث يمكن تقسيطها بقيمة تعادل ألف ريال سعودي فما فوقه وبدون الهامش الخاص بالربح.

بطاقة فيزا من الراجحي للتقسيط 2022

فيزا الراجحي للقسط يتوفر من خلالها الحصول على مزايا كثيرة وهي كالآتية:

البطاقة تتسم بالبساطة باستخدامها ولا تحكمها شروط معينة صادرة عن البنك، حيث يعد هدفها هو أن يتم توفير أقصى سبل الاستفادة والراحة للعملاء.

تنفيذ كافة عمليات الشراء عن طريق مختلف الوسائل المتاحة كالأسواق ومختلف المتاجر الإلكترونية.

الصلاحية الخاصة بالسداد للمبلغ فترتها ستة شهر، وبالنسبة للعملاء من المميزين فترات السداد لهم ممتدة حتى مدة تسعة أشهر.

من الممكن لصاحب فيزا الراجحي للقسط أن يشتري كافة المنتجات حال عدم امتلاك المال، مع سداده حال توفره لاحقا.

التقسيط من دون أي رسوم نهائيًا بمقابل العمليات التي تتم للشراء لأي منتج من المتاجر الإلكترونية.

أهم الشروط لإستخراج بطاقة فيزا لراجحي وهي كالتالي:

من المهم توفر الحساب الفعلي للمواطن بمصرف الراجحي، والذي له عدة فروع بالمملكة السعودية.

الفاتورة الخاصة بعملية الشراء الحد الأدنى لها 1000 ريال سعودي.

تحديد الطريقة التي سيتم من خلالها السداد، وهي مدة لن تكون أقل من 3 شهور، وبعد مرور 6 شهور من الممكن امتلاك فيزا القسط المخصصة من الراجحي.

من الأمور الغير مسموحة لتقسيط المشتريات التي ترتفع قيمتها بزيادة عن قيمة الحد الائتماني.

ماهي الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة فيزا من الراجحي للقسط:

للمواطن السعودي يجب توفير صورة من البطاقة الشخصية.

للمقيم يجب توفير صورة من جواز السفر أو وثيقة الإقامة بأراضي المملكة السعودية.

يجب على العميل توفير كشف حساب لأخر 6 شهور.

يجب إثبات الدخل الشهري للحصول على طلب بطاقة فيزا للقسط.

كيفية الحصول على بطاقة القسط من الراجحي: