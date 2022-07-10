مميزات الاقامة المميزة في السعودية وكيفية الحصول عليها

هل تريد الحصول على إقامة مميزة في السعودية؟، وهل تريد معرفة شروط الحصول عليها ومميزاتها؟، نتناول معكم خلال السطور التالية جميع التفاصيل الخاصة بذلك، وتكلفة ورسوم الحصول عليها، مع العلم أن الحصول عليها سيمنحك العديد من الميزات الرائعة.

شروط الحصول على الإقامة المميزة

تقديم نسخة مصورة من جواز السفر.

يجب أن الجواز ساريًا الصلاحية.

يحظر تقديم الطلبات لأي شخص دون سن 21.

أن يكون حسن السير والسلوك.

لا يوجد على المتقدم أي أحكام جنائية أو سوابق.

تقديم إثبات مالي.

تقديم تقرير يثبت أن الشخص لا يشكو من أي أمراض المعدية.

التمتع بصحة جيدة.

مع العلم أيضًا أنه إذا كان مقدم الطلب مقيمًا في المملكة، يجب أن يكون الطلب إقامتة نظامية، وألا يتجاوز ذلك التقرير عن 6 أشهر من موعد التقديم.

مميزات الاقامة المميزة

تسهيل الحصول على تاشيرات الزيارة العائلية. تُمكن حاملها من تملك عقارات سكنية. إمكانية الاستفادة من العقارات سواء كانت بمكة أو المدينة المنورة. شراء وامتلاك وسائل النقل. يمكنك الدخول والخروج من السعودية بكل حرية دون تقييد. القيام بجميع الأعمال التجارية.

سعر الاقامة المميزة بالسعودية

يختلف سعر الحصول على الإقامة المميزة حسب المدة: