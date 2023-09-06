مليار ريال سعودي.. العامة للأوقاف تكسب عدد من القضايا الوقفية.. تفاصيل

كسبت الهيئة العامة للأوقاف عدداً من القضايا الوقفية في سبيل حمايتها للأوقاف، وصدرت لصالح الأوقاف مجموعة من الأحكام القضائية التي بلغت قيمتها حوالي مليار ريال، والتي تمثلت في أصول عقارية وتعويضات مالية، ومن ضمنها دعوى أقامها بعض المدعين ضد أحد الأوقاف الذي ثبت وقفيته من مئة عام، وتم رد دعوى المدعين، وبقى العقار المقدر بـ300 مليون ريال.

شعار الهيئة العامة للأوقاف _ مصدر الصورة: سبق

العامة للأوقاف تكسب قضايا

نجحت الهيئة في إبطال بيع إحدى العقارات الوقفية في مكو المكرمة، وباشرت الهيئة دعوى ضد شخص قام بشراء عقار قبل سنوات، وذلك بثمن بخس يقدر بـ 1700 ريال سعودي، وجرت عملية البيع دون اتخاذ إجراءات التحقق، وانتهت الدعوى بإبطال البيع واستحقاق الوقف للتعويض بقيمة 66 مليون ريال.

حافظت الهيئة على وقف أقيمت دعوى ضده من أحد الأفراد، وذلك لإبطال ملكية الوقف للعقار الذي تبلغ مساحته مليون م2، وادعى الشخص أن هذا العقار ملكاً له وليس وقفا، وتم رد دعواه، وأصبح العقار وقفاً لله تعالى.

وكسبت الهيئة دعوى إعادة تقدير لعقار منزوع تحت نظارة الهيئة، وصدر الحكم بزيادة في قيمة التعويض، والتي بلغت أكثر من نصف مليار ريال.

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تعمل الهيئة العامة للأوقاف على تنظيم القطاع الوقفي وتطوير خدمات الأوقاف التي تم تقديمها للمستفيدين، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وسن القوانين واللوائح، التي تعمل على الارتقاء بالعمل الوقفي لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.