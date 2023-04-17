ملخص أحداث مسلسل شباب البومب 11 المستأجر زيد.. فضول وتعاطف ثم صدمة كبيرة في الجار الجديد

أثارت أحداث مسلسل شباب البومب 11 الحلقة 25 المستأجر زيد حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي خلال عرض النصف الأول من الحلقة والتي صدرت صورة عاطفية لضيف شرف الحلقة 25 مسلسل شباب البومب 11 المستأجر زيد، بعد إعلان إصابة والده بالسرطان ومكوثه على السرير داخل منزله، واضعا قدمه في جبيرة طبية نتيجة تعرضه لكسر، قبل أن تحدث المفاجأة في النهاية.

مسلسل شباب البومب 11 الحلقة 25

وتدور أحداث مسلسل شباب البومب 11 الحلقة 25 المستأجر زيد حول قدوم مستأجر جديد بجوار منزل عامر، الذي يجسد شخصية الفنان الشاب فيصل العيسى.

ويبدأ عامر وأصدقاؤه في أحداث مسلسل شباب البومب 11 البحث عن هوية وطبيعة الساكن الجديد لمعرفة ما سبب الأصوات الغريبة التي تصدر عن منزلهم والتصرفات غير المفهومة التي يقدم عليها، وسط حيرة منهم.

أحداث مسلسل شباب البومب 11 المستأجر زيد

ويدفع الفضول عامر وأصدقاؤه الثلاثة “كفتة وياسر وشكش” إلى الدخول إلى منزل المستأجر زيد بعد تزايد نسبة شكوكهم.

ويتفاجأ الأصدقاء الأربعة بالحالة التي ظهر عليها والد المستأجز زيد، بعدما أخبرهم زيد أنه يجلس مع والده لعنايته والوقوف على خدمته بعد إصابته بالسرطان في القدم.

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مفاجأة الحلقة 25 من مسلسل شباب البومب 11

وعلى الرغم من تأثر عامر وكفتة وياسر وشكش من حديث زيد عن إصابة والده بالمرض الخبيث في قدمه، إلا أن نشرة الأخبار كشف مخطط المستأجر زيد الذي أخفاه عنهم.

وفوجئ الأصدقاء بصورة زيد والشخص الذي بصحبته معروضة على شاشة التليفزيون ومطلوبان للعدالة، كونهما من أخطر تجار المخدرات، وأن زيد ووالده يسعون للهرب إلى خارج المملكة العربية السعودية.

ويتسبب الخبر المعروض على شاشة التلفزيون في صدمة عامر وأصدقاؤه حول هوية المستأجر زيد، بعد اكتشاف حقيقته، وهو ما يهدف إلى عدم الحكم على الأشخاص من أول مرة وعدم تصديق المظاهر الأولية.