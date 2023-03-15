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“إنطلاق” ملتقى السياحة السعودي تحت شعار “بابك للسياحة” في نسخته الأولى بمشاركة 350 جهه مختصة بالسفر والسياحة

سها ناجي

تحت شعار “بابك للسياحة” انطلقت النسخة الأولى الخاصة بملتقى السياحة السعودي ومن المقرر أن تظل الفعاليات حتى يوم 16 مارس الموافق الخميس القادم، والتي تقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، والذي يشارك به أكثر من 350 جهة مختصة في السفر والسياحة على مستوى العالم، و سنتعرف على التفاصيل بصورة أكبر في المقال التالي.

ملتقى السياحة السعودي
ملتقى السياحة السعودي
ملتقى السياحة السعودي
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تفاصيل ملتقى السياحة السعودي

جاء ملتقى السياحة السعودي بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة ووزارة السياحة بالإضافة إلى صندوق التنمية السياحي، وأشار المهندس حمزة ناصر الرئيس التنفيذي للملتقى السياحى أنه جاء من أجل لم شمل كافة الجهات السياحية السعودية مع بعضهم البعض، في كل القطاعات العامة والخاصة وهذا لتحقيق تعاون مشترك يعزز القوة السياحية في المملكة.

ملتقى السياحة السعودي
ملتقى السياحة السعودي
ملتقى السياحة السعودي
ملتقى السياحة السعودي
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سها ناجي

اسمي سها ناجي .. بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية ..
أحب الكتابة والتدوين.. كتبت لدى العديد من المواقع، ومنها موقع نجوم مصرية..


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