اليوم يبدأ ملتقى التوظيف السنوي بمنطقة جازان، والديوان العام للمحاسبة بالمملكة يطلق المرحلة الثالثة من البرامج التدريبية

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في منطقة جازان عن إقامة “ملتقى التوظيف السنوي لمنشآت التدريب التقني والمهني” لعام 1443هـ، كما أطلق الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية المرحلة الثالثة من البرامج التدريبية لعام (2022م).

ملتقى التوظيف السنوي لعام 1443هـ. في جازان

تنظم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في منطقة جازان اليوم الإثنين، “ملتقى التوظيف السنوي لمنشآت التدريب التقني والمهني” لعام 1443هـ.

وقامت إدارة التدريب التقني بالمنطقة بدعوة جميع الخريجين والخريجات للحضور والمشاركة في فعاليات الملتقى التي تضمُّ عدداً من الندوات المتخصصة التي تهدف إلى:

التعريف ببرامج معهد ريادة الأعمال. التعريف ببرامج بنك التنمية الاجتماعية. استعراض الفرص الوظيفية الخاصة بالخريجين والخريجات بمختلف منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة.

وأوضحت الإدارة العامة للتدريب أن الملتقى يقام على مدار يومي الإثنين والثلاثاء 27ز28 من شهر يونيو الجاري 2022م، في قاعة الأمير محمد بن ناصر بالكلية التقنية بجازان.

الديوان العام للمحاسبة يعلن عن برامج تدريبية جديدة

قرّر الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية، من خلال المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء (تدريب) فتح باب التسجيل لمنسوبي الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان في المرحلة الثالثة من البرامج التدريبية لعام (2022م).

البرامج التدريبية التي يقدِّمها المركز المراجعة الداخلية والتدقيق المبني على المخاطر. الرقابة على الأداء. المحاسبة الحكومية. المحاسبة لغير المحاسبين. محاسبة الزكاة والضرائب. الإدارة المالية،

يهدف إلى تدريب أكثر من 220 متدرب

وحول أهداف البرنامج، أوضح المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء أنَّه يعمل على تدريب أكثر من (220) متدرب ومتدربة من مختلف الجهات الحكومية ضمن البرنامج، لتعزيز التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية المشمولة تحت رقابته لتطوير ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة ونشر ثقافة الحفاظ على المال العام والمكتسبات الوطنية، إضافة إلى ترشيد استخدام الموارد الاقتصادية.

يُذكر أن التسجيل في البرامج التدريبية متاح حالياً من خلال الموقع الإلكتروني لمركز (تدريب) عبر الرابط من هنا.