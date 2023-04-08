«مكرمة شهر رمضان» موعد صرف المكرمة الملكية 1444 الفئات المشمولة وأسباب نقصها

أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، عن فئات المستفيدين المستحقة لـ “معونة شهر رمضان” أو المكرمة الملكية لشهر رمضان التي أمر بها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث سيحصل المستفيدون من الضمان الاجتماعي على مبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع. وتشمل المكرمة جميع المستفيدين المؤهلين في الدفعة 16، وفقًا للردود التي قدمتها الوزارة في حساب “العناية بالمستفيدين” على موقع “تويتر”.

ومن المتوقع إيداع مبالغ المعونة، التي تقدر بأكثر من 3 مليارات ريال، في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر، اليوم الخميس. وقد رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، شكره وتقديره للملك سلمان على هذه البادرة الكريمة، ودعا الله أن يحفظه ويجزيه خيرًا على دعمه وعنايته بالمواطنين.

وتأتي هذه المعونة في إطار الجهود الحكومية لتوفير الدعم اللازم للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وتخفيف الأعباء المادية عنهم، وتلمس احتياجاتهم وتوفير الرعاية لهم في هذا الشهر الفضيل. وفي هذا السياق، يُعد الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، من أهم البرامج التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها، لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين والمقيمين، وتعزيز دور الدولة في الرعاية الاجتماعية.

الفئات المشمولة بالمكرمة الملكية رمضان 1444

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الأيام الماضية عن الفئات المشمولة بالمكرمة الملكية رمضان 1444 في المملكة العربية السعودية؛ ويمكن تلخيص تلك الفئات على النحو التالي:

من ليست لديهم القدرة على العمل.

الأيتام.

المرأة التي ليس لها عائل.

الأرامل والمطلقات.

كل الأسماء المشمولة في برنامج الضمان الاجتماعي.

أسباب نقص مكرمة رمضان

أحد من التابعين يمتلك دخل إضافي.

أحد من التابعين في الاسرة لم يتقدم للدورة السادسة عشر.

خطأ في بيانات المستفيد.

قيمة المكرمة الملكية رمضان

الأسرة المكونة من فرد واحد ستحصل على 1000 ريال سعودي.

الأسرة المكونة من فردين ستحصل على 1500 ريال سعودي.

الأسرة المكونة من ثلاث أفراد ستحصل على 2000 ريال سعودي.

شروط الحصول على المكرمة الملكية رمضان

الجنسية السعودية.

الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية.

لا يمكن منح قيمة هذا الدعم لأولئك الذين لا يعيشون في السعودية أو يقيمون بها إقامة مؤقتة.

عدم امتلاك أي عقارات أو حسابات بنكية بمبالغ كبيرة.

الحد الأقصى لدخل الفرد المتقدم 3000 ريال سعودي.

المقبولين في برنامج دعم الضمان الاجتماعي.

الاستعلام عن موعد صرف المكرمة الملكية