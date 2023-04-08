“الموارد البشرية” تُوضح صرف مكرمة رمضان للمقبولين بهذه الدفعة.. تعرف على التفاصيل

أعلن خادم الحرمين آمر ملكي بصرف معونة شهر رمضان لكافة مستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث ينتظرها الأشخاص مُنذ بدء الشهر المبارك لكي يشترون احتياجاتهم الأساسية في الحياة، والجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تسعى لتوفير العديد من السُبل لكي توفر لهم حياة كريمة وتشمل هذه المكرمة مجموعة من الفئات لكي تُعينهم على الظروف المعيشية، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

معونة شهر رمضان

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن صرف مكرمة رمضان لكافة التابعين في ملف الأسرة والمؤهلين في دورة رقم 16، وكان خادم الحرمين وجه بصرف المعونة لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي وحدد المبلغ الخاص عائل الأسرة 1000 ريال، أنما التابع يحصل على 500 ريال سعودي.

شروط الحصول على معونة رمضان

هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها لكي تحصل على مكرمة رمضان وهي:

ضرورة أن يكون الشخص المستفيد سعودي الجنسية.

ألا تكون قيمة الدخل الشهري الخاص به يتجاوز قيمة المعونة.

ألا يكون الشخص ممتلك سجل تجاري خاص به أو عقاري.

رابط الاستعلام عن معونة رمضان 1444

لكي تتمكن من الاستعلام عن معونة رمضان وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط مخصص لذلك وهو hrsd.gov.sa، حيث وجه خادم الحرمين بصرفها لكافة مستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة ولكي تتعرف على كافة التفاصيل توجه مباشرةً إلى موقع الوزارة الرسمي لكي تتلاشي الشائعات والمعلومات المغلوطة.